Znów awaria w Elektrowni Jaworzno. Nie działa nowoczesny blok energetyczny

Elektrownia w Jaworznie jest trapiona przez awarie nowego bloku węglowego, co skłoniło Tauron (właściciela elektrowni) do wejścia w spór z wykonawcą, czyli Rafako. Jedna strona zarzuca błędy konstrukcyjne, druga dowodzi, że do awarii dochodzi z powodu stosowania węgla o nieodpowiednich parametrach użytkowych. Do nieplanowanego przestoju doszło 24 stycznia, w dniu, w którym obie strony miały wrócić do negocjacji na temat rozwiązania i rozliczenia problemu.

Awaria w Elektrowni Jaworzno. Znów nie działa nowy blok

Jak doniósł serwis wnp.pl, wstrzymanie funkcjonowania bloku miało mieć związek z awaryjnym wyłączeniem młynów. Usuwanie skutków awarii ma potrwać dwa dni – ponownego włączenia nowego bloku można spodziewać się w czwartek 26 stycznia.

Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł blok 910 MW uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 roku. W czerwcu 2021 roku został wyłączony z powodu usterek. Jednostkę uruchomiono ponownie pod koniec kwietnia 2022 roku, już w sierpniu musiała być jednak wyłączona na miesiąc z powodu awarii.

Tauron w środę 11 stycznia wezwał Rafako do zapłaty kary rzędu 1,3 mld zł i odszkodowania za usterki bloku. To miało doprowadzić wykonawcę do „stanu niewypłacalności". Jak zaznaczyło Rafako w komunikacie, mimo że kwestionuje w całości żądania Taurona, to jednak doręczenie wezwania istotnie i negatywnie wpływa, a co najmniej może wpłynąć, na sytuację faktyczną i otoczenie spółki.

Rozmowy w sprawie awaryjnego bloku energetycznego toczą się od wielu miesięcy, nie przyniosły jednak rezultatów. Jacek Balcer, rzecznik prasowy grupy Rafako, powiedział Radiu ZET, że wbrew wcześniejszym informacjom, mediacje nie zostały zerwane.

-Tauron kłamał, informując media o zerwaniu przez Rafako mediacji. Istota mediacji polega na objęciu nimi wszystkich obszarów spornych, a Tauron stawiał absurdalne i niemożliwe do zaakceptowania warunki brzegowe. To niedopuszczalne, tym bardziej że wielokrotnie wysyłaliśmy propozycje dojścia do porozumienia, na które nie było odpowiedzi - stwierdził Balcer.

RadioZET.pl/wnp.pl