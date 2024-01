Zrównanie wieku emerytalnego? Szydło: przecież można pracować dłużej

Wiek emerytalny był gorącym tematem podczas kampanii wyborczej – Prawo i Sprawiedliwość z lubością przypominało, że Platforma Obywatelska podwyższyła go, zrównując do 67 lat, dodając, że skoro teraz Donald Tuska zarzeka się, że tego nie powtórzy, to dowód na to, że tak naprawdę taki ruch planuje. Już po przejęciu rządów przez nową koalicję pojawiły się w niej głosy, że dłuższy czas pracy to dyskryminacja mężczyzn. O takie spojrzenie na wiek emerytalny Beata Szydło została zapytana w audycji „Gość Radia ZET”.

Wiek emerytalny do zmiany? Wyjaśnienia Beaty Szydło

- Na pewno przed nami moment, w którym musimy się zastanowić nad tym, w jaki sposób prowadzić kolejne kampanie i jak komunikować się ze społeczeństwem. Wszystko się zmienia – otoczenie, oczekiwania wyborców. Wnioski trzeba wyciągać, jakich błędów nie popełniać – przyznała Beata Szydło w internetowej części programu „Gość Radia ZET”

Oglądaj

Gdy jednak padło pytanie o wiek emerytalny, wiceprezes PiS błyskawicznie wróciła do retoryki z czasu wyborów. - No ta wypowiedź jest dla mnie kuriozalna, ale z drugiej strony mnie nie dziwi, no to przecież ekipa Tuska podwyższyła wiek emerytalny do 67 lat dla kobiet i mężczyzn, więc teraz wraca ten motyw – stwierdziła Beata Szydło.

- Tak, system emerytalny jest niesprawiedliwy, a nierówny wiek emerytalny dyskryminuje mężczyzn. Z jednej strony jednak jest nierówność i dyskryminacja ze względu na wiek, z drugiej - niższe przeciętnie o 1000 zł, czasem głodowe wręcz emerytury żyjących dłużej kobiet. Stąd na razie propozycja Lewicy o rencie wdowiej, która miałaby pomóc kobietom żyć na lepszych warunkach, gdy ich mąż umiera i zostają same z dużo niższymi środkami na utrzymanie – stwierdziła Katarzyna Kotula w rozmowie z Wirtualną Polską.

Przedstawiciele koalicji rządzącej wielokrotnie podkreślali, że zauważają problem różnic w wieku emerytalnym i wysokości świadczeń, ale nie zamierzają zmienić przepisów. Ze zbyt niskim wiekiem emerytalnym walczyło także samo Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzając rozwiązania, które miały zachęcić seniorów do kontynuowania kariery zawodowej mimo osiągnięcia wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę. Kwestię „podwyższenie efektywnego wieku emerytalnego” wpisano nawet w kamienie milowe KPO.

- W Polsce jest prawo do tego, że jeżeli ktoś mimo osiągnięcia wieku emerytalnego chce dłużej pracować, może to robić – przypomniała Beata Szydło, dając do zrozumienia, że dyskusje nad zmianą wieku emerytalnego nie skończą się dla Polaków dobrze.

Źródło: Radio ZET