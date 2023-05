ZUS do jutra podwyższa świadczenia. Można zyskać kilka tysięcy złotych

Pieniądze czekają na pobierających zasiłek macierzyński. Po zmianie przepisów świadczenie wzrosło, jednak żeby to odczuć, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Czasu na to jest coraz mniej – dokumenty należy złożyć do 17 maja. Jeśli osoby, które otrzymały prawo do zasiłku przed 26 kwietnia tego nie zrobią, nie dostaną podwyżki.

Zasiłek macierzyński. Wniosek o podwyższenie tylko do 17 maja

Praca zdalna, dodatkowe urlopy i dodatkowe pieniądze dla pracowników - takie zmiany wprowadza w 2023 roku znowelizowany Kodeks pracy. Czego dokładnie mogą spodziewać się pracujący, wytłumaczył w podcaście „Biznes. Między wierszami” Szymon Witkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Ekspert poruszył także kwestie kontroli w domach (w tym rzeźwości), tłumacząc, że na ich przeprowadzanie raczej szkoda będzie pracodawcom czasu i środków, ale teoretycznie może do nich dochodzić. Przedstawiciel ZPP wytłumaczył ponadto, dlaczego w części aneksów do umów może znaleźć się zapis o zakazie gotowania w trakcie pracy – chodzi o potencjalne wypadki przy pracy.

Zmian w przepisach było znacznie więcej – między innymi podwyższono wysokość zasiłku macierzyńskiego, dodano dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, urlop opiekuńczy i skrócono czas na skorzystanie z urlopu ojcowskiego. Nowelizacja przepisów w Kodeksie pracy i w ustawie zasiłkowej wynika z wdrożenia dyrektywy unijnej „work life balance”

Jak przypomniał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, od 26 kwietnia zasiłek macierzyński jest wyższy i wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego. Natomiast jeśli ubezpieczona mama złoży tzw. długi wniosek o zasiłek macierzyński do 21 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie, to zasiłek będzie wynosił 81,5 proc. wymiaru za cały okres jego pobierania. W skali roku podwyżka to kilka tysięcy złotych, warto więc zawalczyć o dodatkowe pieniądze.

Żebrowski wytłumaczył, że „rodzice, którzy na 26 kwietnia br. pobierali zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, by mieć wyższe świadczenie, muszą złożyć wniosek o przeliczenie zasiłku”.

- Mają na to czas tylko do 17 maja. Po tej dacie złożenie wniosku nie będzie już możliwe i zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości - zaznaczył rzecznik ZUS.

Wniosek o ustalenie zasiłku macierzyńskiego w nowej wysokości powinien być złożony do płatnika zasiłku czyli pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS-u. - Jeśli zasiłek wypłaca nam pracodawca lub zleceniodawca, to wniosek powinien być złożony w formie pisemnej. Jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS, to wniosek może być również przekazany w formie elektronicznej np. przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS na formularzu POG - wyjaśnił Żebrowski.

RadioZET.pl/ZUS/PAP