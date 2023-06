ZUS: dopłacamy do emerytur Ukraińców. Urząd podał, do ilu i dlaczego

Emerytury dla Ukraińców „za jeden dzień pracy” – taki temat rozmów zaczął elektryzować Polaków. Czy naprawdę jeden dzień pracy w Polsce uprawnia do starania się o polską emeryturę? Dr Tomasz Lasocki wyjaśnił nam, że tak skonstruowany jest polski system ubezpieczeń społecznych. Wytłumaczył przy tym, że nie jest możliwe, żeby po takim jednodniowym stażu bez spełnienia innych wymogów systemowych otrzymać emeryturę minimalną. Widać to po rosnącym problemie biedaemerytur – świadczeń niższych niż najniższa emerytura. Czy wystarczy więc jeden dzień, żeby Ukrainiec dostał emeryturę minimalną, nam przyznawaną za 20 (kobiety) lub 25 (mężczyźni) lat pracy?

Emerytury dla Ukraińców. ZUS poinformował, ilu osobom dopłaca

Czy to prawda, że za jeden dzień pracy obcokrajowcy mogą w Polsce otrzymać emeryturę, na którą Polacy muszą harować całe życie? Takie „rewelacje” coraz częściej można usłyszeć w pracy, na ulicy, w sklepie. W podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Tomasz Lasocki wyjaśnił, jak jest naprawdę.

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski podkreślił, że odprowadzenie jednej składki do FUS nie otwiera automatycznie drogi do otrzymania dopłaty do minimalnej emerytury dla cudzoziemca. - Aby cudzoziemiec mógł otrzymać dopłatę musi spełnić określone warunki. Przysługuje ona wyłącznie w razie zamieszkiwania w Polsce. Jeśli osoba zamieszkuje w innym państwie, dopłata do minimum z Polski nie przysługuje – wyjaśnił.

ZUS poinformował, że liczba dopłat wypłacanych obywatelom Ukrainy jest niewielka. -W 2021 dotyczyła 1215 osób, w 2022 roku dotyczyła 1205 osób, a obecnie wypłacamy dopłatę dla 1170 obywateli Ukrainy. Malejąca skala dopłat związana jest między innymi z tym, że obywatele Ukrainy podejmują w Polsce zatrudnienie. Osiąganie przychodu z tytułu pracy albo prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości przekraczającej wysokość dopłaty, powoduje brak prawa do dopłaty do minimum. Druga przyczyna malejącej skali dopłat związana jest z wyjazdami obywateli Ukrainy z Polski - wyjaśnił rzecznik.

Polska i Ukraina podpisały w 2012 roku dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym, chroniącą osoby, które pracują lub pracowały w obu tych państwach. Umowa o zabezpieczeniu społecznym zakłada, że ustalając prawo do emerytury bierze się pod uwagę również okresy ubezpieczenia w drugim państwie. - Nie oznacza to jednak, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych finansuje emerytury obywateli Ukrainy za okresy pracy na terenie ich macierzystego kraju. Każde państwo wypłaca świadczenie proporcjonalnie do długości okresów ubezpieczenia w każdym z nich - podkreślił Żebrowski.

ZUS podkreślił, że ma narzędzia, aby weryfikować czy cudzoziemiec ma prawa do świadczenia. - Fakt zamieszkiwania w Polsce przez cudzoziemca jest sprawdzany zarówno na etapie składania wniosku o świadczenia, jak również w okresie wypłaty świadczenia. Osoby ubiegające się o polskie emerytury nie tylko składają oświadczenie o miejscu zamieszkania pod rygorem odpowiedzialności karnej, ale także na żądanie ZUS muszą przedłożyć dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce. Legalność pobytu cudzoziemca w Polsce potwierdzają takie dokumenty jak np.: karta stałego pobytu, karta pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, karta czasowego pobytu. Częstotliwość weryfikacji zamieszkania cudzoziemca w Polsce zależy od rodzaju i ważności dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce danego klienta - wyjaśnił Żebrowski.

- Przy weryfikacji miejsca zamieszkania cudzoziemca ZUS współpracuje także ze swoimi odpowiednikami w państwach, z którymi łączy Polskę umowa dwustronna o zabezpieczeniu społecznym, w tym instytucją ukraińską. Procedury stosowane przez obie instytucje przy obsłudze wniosków emerytalno-rentowych wymuszają weryfikację, w drodze współpracy administracyjnej, szeregu informacji dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń, w tym również dane adresowe świadczeniobiorców - zaznaczył rzecznik.

Ponadto ZUS wymienia na bieżąco informacje o zmianie wysokości ukraińskich świadczeń w celu pomniejszenia kwoty dopłaty o wysokości tego świadczenia. ZUS weryfikuje również na podstawie danych zapisanych na koncie ubezpieczonego osiąganie przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w celu zweryfikowania dalszego prawa do pobierania dopłaty.

RadioZET.pl/ZUS