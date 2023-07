500 plus we wrześniu może zostać wypłacone razem z 300 plus, dając przedsmak szykowanego na styczeń 800 plus. Rodzice i opiekunowie złożyli już około 825 000 wniosków o Dobry start, co objęło ponad 1,1 mln dzieci - wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o 300 plus. ZUS zachęca beneficjentów

- Z punktu widzenia społecznego, poprawy sytuacji gospodarczej rodzin wielodzietnych – bardzo się poprawiło, ten cel został osiągnięty. Nierówności dochodowe faktycznie spadły. Natomiast cele demograficzne, czyli zachęcenie Polek i Polaków do tego, żeby miały więcej dzieci – to absolutnie się nie udało – podsumował program „Rodzina 500 plus” w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Koźmińskiego. Ekspert ocenił także wpływ programu na rozwój gospodarczy oraz poziom inflacji.

- Zainteresowanie jest bardzo duże. Rodzice złożyli już około 825 000 wniosków o Dobry start, co objęło ponad 1,1 mln dzieci. Każdego dnia wpływają kolejne wnioski - przekazała prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Prof. Uścińska przypomniała, że wnioski o 300 plus można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną. Wnioski o świadczenie, tak jak w latach ubiegłych, można składać od 1 lipca do 30 listopada danego roku. Wnioski po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie Dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia.

