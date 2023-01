„ZUS już zbankrutował”. Dowodem 13. i 14. emerytura

Emerytury w Polsce są niskie, stąd potrzeba ratowania seniorów dodatkowymi świadczeniami, takimi jak 13. i 14. emerytura. „Trzynastka” trafi do emerytów w tym roku w dwóch terminach, zasady wypłaty „czternastki” nie zostały jeszcze przyjęte. Sam fakt tego, że takie świadczenia są potrzebne, jest dowodem na to, że polski system ubezpieczeń społecznych już zbankrutował – wynika ze słów Antoniego Kolka. A w przyszłości będzie jeszcze gorzej: dzisiejsi emeryci w porównaniu do seniorów za 30 lat to prawdziwi bogacze.

Bankructwo ZUS. Do systemu trzeba dopłacać już dziś

Obniżenie wieku emerytalnego przez PiS kosztowało Polki nawet 70 procent pobieranej emerytury – wyjaśnił prezes Instytutu Emerytalnego w podcaście „Biznes. Między wierszami”. Kolek podał sposób wyliczeń oraz przedstawił ponurą wizję finansowych losów przyszłych seniorów.

Oglądaj

Szef IE stwierdził, że tak naprawdę możemy powiedzieć, że system ubezpieczeń społecznych zbankrutował już dziś – i nie miał na myśli tylko około 300 mld zł, jakie w najbliższych latach trzeba będzie dopłacić z budżetu państwo do wypłaty świadczeń dla seniorów.

- Dlaczego? System ubezpieczeń społecznych zakłada, że ile do niego wpłacimy, tyle dostaniemy świadczenia. Jeśli już dzisiaj te emerytury są na tyle niskie, że musieliśmy dołożyć do nich trzynastkę i czternastkę, które są wypłacane z zupełnie innych środków, z zupełnie innego tytułu, to znaczy, że ten system zdefiniowanej składki już dziś przestaje istnieć, że już dziś nie ma argumentu, żeby go utrzymywać w takim stanie, bo dawałby za niskie świadczenia względem tego, jakie są oczekiwania i aspiracje społeczne – skonkludował dr Antoni Kolek.

Prezes Instytutu Emerytalnego wyjaśnił, z jakich powodów doszło do takiej niewydolności systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

- Nie stworzono mechanizmu podnoszenia wieku emerytalnego, wręcz się z niego wycofano, nie podniesiono składek na ubezpieczenia emerytalne, zdecydowano się na wprowadzenie dodatkowego rozwiązania, które ma charakter świadczenia. My tak naprawdę już dzisiaj przyznaliśmy jako państwo, że system zdefiniowanej składki się u nas nie sprawdził. Musimy wprowadzać inne świadczenia, bo inaczej ten system by po prostu nie funkcjonował i nie spełniał swojej funkcji. Mielibyśmy protestujących emerytów, którzy bardzo głośno by mówili, że system, na który się umawiali, nie spełnia ich oczekiwań ani nie realizuje ich potrzeb. I jak najbardziej jest to racja – stwierdził Kolek.

RadioZET.pl