ZUS ma jeszcze pieniądze do rozdania. Czeka tylko na wnioski

300 zł to w dobie wciąż wysokiej inflacji tylko część wydatków, jakie rodzice ponoszą na przygotowane dzieci do szkoły, pieniądze lepiej jednak mieć niż ich nie mieć. ZUS czeka na wnioski od osób, które po „300 plus” jeszcze się nie zgłosiły. Gertruda Uścińska podkreśliła, że obsługa programu jest realizowana na bieżąco i przebiega sprawnie. - Od 1 lipca tego roku wpłynęło 3,3 mln wniosków o wyprawkę szkolną, co objęło 4,7 mln dzieci – powiedziała szefowa ZUS. Oznacza to, że po środki nie zgłosili się jeszcze rodzice 2,3 mln dzieci.

Ostatni miesiąc 300 plus. ZUS czeka na wnioski

500 zł na dziecko w szkole podstawowej, 1000 zł na nastolatka w szkole średniej – tyle według wyliczeń Nationale-Nederlanden trzeba wydać na wyprawkę na rok szkolny 2022/2023. Wyższe koszty mają „znacząco odbić się na prawie 70 procentach polskich gospodarstw domowych”. Inflacja odcisnęła się piętnem także na cenach artykułów szkolnych – 300 zł już dawno przestało wystarczać na zakup podręczników i innych niezbędnych do kontynuowania nauki produktów.

ZUS przypomniał, że pieniądze z programu „Dobry start” przysługują wszystkim uczniom w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat.

Wsparcie jest niezależne od wysokości dochodów rodziców. 300 plus nie obejmuje jednak dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i zerówek, a także studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym.

Aby otrzymać środki z programu rodzice lub opiekunowie dziecka muszą złożyć wniosek do ZUS. Mogą to zrobić na kilka sposobów, lecz przekazanie dokumentów musi odbyć się wyłącznie elektronicznie poprzez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia i bankowość elektroniczną.

Osoby, które złożyły wniosek do końca sierpnia, otrzymały przelew 300 zł we wrześniu. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub w listopadzie, to wypłata nastąpi w terminie dwóch miesięcy.

Źródło: Radio ZET/Zakład Ubezpieczeń Społecznych/PAP