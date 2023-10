ZUS ma za dużo pieniędzy. Chce je oddać

- Utrzymują się wysokie wpływy składkowe do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Notuje on wysoki stopień pokrycia w składkach wydatków na świadczenia takie jak emerytury, renty i zasiłki. Na bieżąco analizujemy te dane w kontekście stopniowego zwalniania części zaplanowanej dotacji z budżetu państwa do FUS – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Składki przyniosły Zakładowi więcej pieniędzy, niż zakładano, dlatego też rozważane jest oddanie części dotacji z budżetu państwa.