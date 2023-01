ZUS może być niższy. Zgłoszenia tylko do 31 stycznia

ZUS stanie się nie lada wyzwaniem dla przedsiębiorców w 2023 roku. Składki na ZUS wzrosły o kilkaset złotych. Łącznie pełne składki na 2023 rok wyniosą 1418,48 zł (bez składki zdrowotnej). Dla porównania w 2022 roku łączna suma zobowiązań na ZUS wynosiła 1211,28 zł. Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie skorzystali z tzw. małego ZUS-u, mogą w 2023 roku zredukować koszty.

Mały ZUS 2023. Ostatni dzwonek, by płacić mniej

„Przedsiębiorca, który w ubiegłym roku nie korzystał z małego ZUS plus, a chciałby w tym roku do niego przystąpić, na zgłoszenie do ulgi ma czas tylko do końca stycznia 2023 r.” – podał urząd.

Mały ZUS to niższe składki liczone od dochodu za ubiegły rok. Co istotne, preferencja nie obejmuje składki zdrowotnej, którą należy uiścić w pełnej wysokości. Więcej na temat wysokości składki na ryczałcie, skali podatkowej i podatku liniowym można przeczytać tutaj: Składka zdrowotna w 2023 roku.

Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Z tej preferencji można skorzystać jednorazowo i dotyczy ona wyłącznie tych, których przychód w minionym roku nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy.

Próg dochodowy to niejedyne kryterium. Z małego ZUS-u nie skorzystają przedsiębiorcy rozliczający w formie karty podatkowej i korzystający ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Z preferencji nie skorzystają też ci, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność i osoby, które wykonują dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiły dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Mały ZUS nie przysługuje jednak tym, którzy dopiero co ruszyli z biznesem. Działalność należy prowadzić przez co najmniej 60 dni, podczas których odprowadzane były składki. - Z małego ZUS plus można skorzystać dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek liczonych od kwoty co najmniej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jak zgłosić się do małego ZUS-u? Czasu na zgłoszenie jest niewiele: termin mija 31 stycznia br. „Aby zgłosić się do małego ZUS plus, należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem ubezpieczenia i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590, albo 0592. Osoby, które korzystały z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki w 2023 roku, nie muszą zgłaszać się ponownie” – podał ZUS.

Urząd dodał, że korzystający w styczniu z małego ZUS-u plus muszą przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II) informacje o zarobkach za miniony rok.

RadioZET.pl/PAP/ZUS