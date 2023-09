ZUS może obniżyć świadczenie. Od 1 września seniorzy muszą być czujni

Emerytura w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), może być obniżona, jeśli zarobki tych świadczeniobiorców przekroczą odgórnie ustalony limit. Ten zmienia się cyklicznie i zależny jest od przeciętnej płacy w gospodarce. Wynagrodzenia nieco zmalały, stąd też zmniejszył się limit "bezkarnego" dorabiania.

Limity dorabiania do emerytury od 1 września 2023

- Jeśli nie masz jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, a już dostajesz emeryturę lub rentę z ZUS - musisz uważać na limity dorabiania. Każdego roku we wrześniu niższy jest limit dorabiania dla emerytów i rencistów. Jest to efekt tego, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za II kwartał jest co roku niższe niż w pierwszym kwartale, w którym płacone są 13-stki i premie roczne – skomentowała Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

ZUS przypomniał, że limity aktualizowane są co trzy miesiące: w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Najnowsze będą obowiązywać od września do listopada 2023 r. Jak wynika z danych, zgodnie z obowiązującymi limitami, zarobki do 4 904,10 zł brutto miesięcznie nie wpłyną na zmniejszenie emerytury czy renty.

To kwota odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za miniony kwartał. W okresie od czerwca do końca sierpnia kwota ta wynosiła 4987,00 zł.

ZUS zawiesi wypłaty, jeśli zarobki miesięczne będą wyższe niż 130 proc. przeciętnej pensji. Do końca sierpnia jest to kwota 9261,60 zł, z kolei od września do końca listopada kwotą graniczną będzie 9107,50 zł.

Uzyskanie przychodu w granicach od 4 904,10 zł do 9 107,50 zł brutto spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Ta nie może przekroczyć 794,35 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 595,80 zł, a dla renty rodzinnej dla jednej osoby - 675,24 zł.

Limitami nie muszą przejmować się emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Te osoby mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń podobnie jak niektórzy renciści (mowa o inwalidach wojennych i wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz o osobach pobierających renty rodzinne).