ZUS może żądać zwrotu pieniędzy. Decyduje jeden szczegół

ZUS wypłaca zasiłek chorobowy ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych. W większych firmach świadczenie wypłaca pracodawca. ZUS przypomniał, że zarówno szef, jak i urzędnik mają prawo sprawdzić, jak pracownik korzysta z L4.

L4 na wakacjach. ZUS: trzeba pamiętać o adresie

„Wakacje to czas naszych wyjazdów z domu, w czasie, których zdarzają się choroby. Gdy musimy wziąć zwolnienie lekarskie, warto zadbać o to, by lekarz wystawił je na adres, pod którym będziemy faktycznie przebywać. Trzeba pamiętać, że adres zameldowania to nie to samo, co adres zamieszkania” – czytamy w komunikacie ZUS-u.

Każdy pracownik ma obowiązek poinformowania o miejscu, w którym przebywa w czasie zwolnienia lekarskiego. Zarówno wtedy, gdy od początku przebywa na zwolnieniu lekarskim pod innym adresem, jak i wtedy, gdy w trakcie zwolnienia lekarskiego zmienia miejsce pobytu.

- W tej drugiej sytuacji chory musi w ciągu trzech dni poinformować o takiej zmianie zarówno pracodawcę, jak i ZUS. Unika w ten sposób wielu kłopotów na przykład podczas kontroli zwolnienia – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie dolnośląskim.

Rzeczniczka wyjaśniła, że wciąż zdarza się, że pracownik ZUS podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich nie zastaje chorego pod adresem wskazanym na zwolnieniu lekarskim. - Wtedy chory może stracić prawo do zasiłku chorobowego. Jeśli zasiłek został już wypłacony i stwierdzimy, że ktoś je niewłaściwie wykorzystuje, bo zamiast się leczyć, pojechał na urlop - wtedy ZUS może zażądać zwrotu już otrzymanych pieniędzy – przestrzega rzeczniczka.

ZUS radzi zatem upewnić się, jaki adres widnieje na zwolnieniu, a w przypadku zmiany miejsca pobytu – każdorazowo poinformować o tym ZUS i pracodawcę. - Są też przypadki, że w trakcie zwolnienia potrzebujemy opieki innych osób i dlatego na czas rekonwalescencji przenosimy się do rodziny. Jeśli zmieniamy miejsce pobytu już po wystawieniu e-ZLA, to musimy w ciągu 3 dni zgłosić tę zmianę do pracodawcy i ZUS – mówiła Kowalska-Matis.

RadioZET.pl/ZUS