ZUS: nie mamy wniosków o 800 plus. To jak dostać podwyżkę 500 plus?

800 plus ma trafić do rodziców w styczniu, a właściwie w lutym 2024 roku. Ponieważ o przyznanie 500 plus trzeba składać wniosek, beneficjenci zaczęli się zastanawiać, czy nie muszą przedłożyć do ZUS dokumentów, żeby otrzymać podwyżkę. Zakład rozwiał wątpliwości: tak naprawdę wnioskiem, na podstawie którego wypłacane będzie wyższe świadczenie, jest w tym roku wniosek o 500 plus.

800 plus. Wystarczy wniosek o 500 plus

500 plus zostało podwyższone do 800 zł z powodu kumulacji inflacji, która pod rządami PiS ma szansę przekroczyć 50 procent. Przy takim tempie wzrostu cen za świadczenie możnaby kupić tylko połowę tego, co w chwili jego wprowadzania.

O waloryzacji 500 plus mówiło się więc już od dłuższego czasu – sprawa, tak jak oczekiwano, została załatwiona z okazji wyborów parlamentarnych. Rząd zobowiązał się do podwyższenia świadczenia do 800 zł, o 60 procent, co ma zrekompensować gigantyczny wzrost cen. Beneficjenci świadczenia nie mają jednak pewności, w jaki sposób mogą otrzymać 800 plus.

- W niektórych mediach pojawiły się informacje, że do ZUS trzeba wysyłać wnioski o 800 plus, ale zapewniam, że u nas się nic nie zmieniło. Nie ma w naszym systemie wniosku o wyższą kwotę niż 500 plus – zapewniła Iwona Kowalska-Matis. Świadczenie zostanie podwyższone automatycznie – kto otrzymał prawo do 500 plus, będzie w 2024 roku dostawał 800 plus.

Rzeczniczka przypomniała, że wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, bezpośrednio na PUE, na portalu Emp@tia, albo w bankowości elektronicznej.

Jeśli ktoś składał już wniosek o 500+ w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby rodzic może je zmienić przed wysłaniem wniosku. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane, a także terminy zrealizowanych wypłat.

RadioZET.pl/ZUS