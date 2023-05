ZUS oddaje składkę zdrowotną. Wnioski przyjmuje tylko do 1 czerwca

Składka zdrowotna została zdefiniowana na nowo w Polskim Ładzie, stając się samodzielną, odseparowaną całkowicie od podatku PIT daniną. Jest ona płacona niezależnie od podatku dochodowego i nie jest objęta kwotą wolną, należy się więc od każdego jednego złotego dochodu. Nadpłaconą składkę można odzyskać – Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiedział, jak można to zrobić.

Zwrot składki zdrowotnej. Wnioski do ZUS

Przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok do 22 maja 2023. Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień tego roku.

- Część przedsiębiorców będzie mogła liczyć na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek, który zostanie utworzymy na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Należy sprawdzić i podpisać dokument, a następnie wysłać go do ZUS – do 1 czerwca 2023 roku. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do sierpnia - wyjaśnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

W przypadku kiedy przedsiębiorca nie będzie ubiegać się o zwrot składki ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023 roku. Stanie się tak, o ile KAS nie przekaże informacji o rozbieżnościach pomiędzy formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych w dokumentach przekazanych do ZUS a formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych dla celów podatkowych.

Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności.

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.

Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 roku: w ZUS DRA (jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo) lub w ZUS RCA (jeżeli opłaca się składki za inne osoby np. pracowników, zleceniobiorców).

RadioZET.pl/ZUS