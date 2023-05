ZUS oddaje składkę zdrowotną. Zorganizował „dzień otwarty” dla zainteresowanych

ZUS zaprasza na dzień otwarty w sprawie rozliczenia składki zdrowotnej – specjaliści będą doradzać w sobotę 20 maja. Dokumenty za 2022 rok należy złożyć do 22 maja, wnioski o oddanie nadpłaty ZUS będzie przyjmować do 1 czerwca. Roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek, którą przedsiębiorca zapłacił przez cały rok – wyjaśnił ZUS.

Dzień otwarty w ZUS. Rozliczenie składki zdrowotnej

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w 2022 roku podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku należne składki na ubezpieczenie zdrowotne. Termin mija w poniedziałek 22 maja – ZUS poinformował, że postara się pomóc osobom, które jeszcze tego obowiązku nie dopełniły.

Oglądaj

- W sobotę ZUS otworzy w całym kraju kilkadziesiąt placówek. W związku ze zbliżającym się terminem na dokonanie rozliczenia, eksperci ZUS będą udzielać wyjaśnień również w sobotę 20 maja w godzinach od 9:00 do 14:00. Lista otwartych placówek jest zamieszczona na stronie internetowej Zakładu. W sobotę będzie dostępna także specjalna infolinia w Centrum Obsługi Telefonicznej tel. 22 560 16 00 - poinformował rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.

Jeśli z rozliczenia wychodzi nadpłata i płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, to ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS. Będzie trzeba go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Jeśli na koncie płatnika było zadłużenie, to nadpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości. Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku.

Rozliczać składki zdrowotnej nie muszą osoby rozliczające się z wykorzystaniem karty podatkowej, twórcy i artyści, wspólnicy spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o. i osoby współpracujące.

Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności. Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 roku: w ZUS DRA (jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo) lub w ZUS RCA (jeżeli opłaca się składki za inne osoby np. pracowników, zleceniobiorców).

RadioZET.pl/ZUS