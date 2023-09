ZUS ostrzega beneficjentów. Koniec przyjmowania wniosków o pieniądze jest bliski

300 plus jeszcze w 2023 rok podwyższy 500 plus do 800 plus – po dodaniu pieniędzy z „Dobrego startu” do rodziców trafi w jednym miesiącu właśnie 800 zł. Po środki trzeba się jednak najpierw zgłosić – żeby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek. Można to zrobić tylko do 30 listopada – później pieniądze po prostu przepadną.

300 plus. ZUS ostrzega przed końcem przyjmowania wniosków

Podwyżka 500 plus do 800 plus to dla beneficjentów dodatkowe 300 zł miesięcznie i 64 800 zł w ciągu 18 lat pobierania świadczenia. A jak program „Rodzina 500 plus” wpłynął na całe społeczeństwo i jakie miał skutki gospodarcze i ekonomiczne? O tym w podcaście „Biznes. Między wierszami” opowiedział prof. Jacek Tomkiewicz, ekonomista z Akademii Koźmińskiego.

300 plus jest świadczeniem uzupełniającym do 500 plus. ZUS przypomniał, że wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” można składać do 30 listopada. - Obsługa programu przebiega sprawnie. Od początku lipca wpłynęło 3,1 mln wniosków o wyprawkę szkolną, co objęło 4,4 mln dzieci – powiedziała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Szefowa ZUS dodała, że „do tej pory Zakład wypłacił łącznie ponad 1,2 mld zł dla 4 mln dzieci. Na bieżąco przygotowywane są kolejne wypłaty”. Pieniądze z programu „Dobry start” przysługują wszystkim uczniom w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat.

Wsparcie jest niezależne od wysokości dochodów rodziców. 300 plus nie obejmuje jednak dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i zerówek, a także studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym.

Aby otrzymać środki z programu "Dobry start", rodzice lub opiekunowie dziecka muszą złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą to zrobić na kilka sposobów, lecz przekazanie dokumentów musi odbyć się wyłącznie elektronicznie poprzez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia i bankowość elektroniczną.