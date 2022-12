ZUS ostrzegł przed propozycjami dodatkowych wypłat. „Oszuści nie próżnują”

Emerytury większości seniorów są na tyle niskie, by kwalifikować się do wypłaty ograniczonej przez próg dochodowy „czternastki” w całości. Gdy więc odbierają telefon do rzekomego pracownika ZUS, który obiecuje wypłacanie więcej środków dzięki „pieniądzom z subkonta”, chętnie korzystają z „okazji”. Przed nowym rodzajem oszustwa ostrzegła Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Seniorzy mogą być zdezorientowani przez warunki otrzymywania dodatkowych świadczeń, na przykład 14. emerytury, którą na rok 2023 zapowiedział rząd.

Oszustwo na „pieniądze z subkonta”. ZUS ostrzega seniorów

Do niektórych oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaczęli zgłaszać się klienci, którzy otrzymują telefony od osoby podszywającej się za pracownika ZUS. Oszuści proszą o podanie danych identyfikacyjnych niezbędnych do wypłaty środków z subkonta. Zakład podejrzewa, że ich celem jest wyłudzenie informacji, które mogą później posłużyć np. kradzieży lub do zaciągnięciu kredytu.

Należy uważać także na maile, które przychodzą rzekomo z ZUS. Może być w nich informacja o błędnie naliczonych składkach i prośba o skorygowanie wpłaty. „Takie wiadomości mogą zawierać wirusy, dlatego należy je niezwłocznie kasować, poinformować policję i pod żadnym pozorem nie wpłacać pieniędzy” – poinformował Zakład.

- Przypominam, że my nie dzwonimy do swoich klientów i nie wysyłamy do nich korespondencji mailowej. Kontakt elektroniczny możliwy jest jedynie, gdy klient posiada profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i wyraził zgodę na taki kontakt z naszej strony – stwierdziła ostrzegła Iwona Kowalska-Matis.

- Ostrzegamy, aby nie podawać swoich danych przez telefon i nie odpowiadać na podejrzane maile, które rzekomo pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – zaapelowała rzeczniczka.

Jeśli rozmówca lub nadawca maila wzbudza wątpliwości, należy go zweryfikować w najbliższej placówce ZUS bądź telefonicznie poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00.

RadioZET.pl/ZUS