ZUS podał nową wysokość emerytur. Zmiana w wypłatach

Emerytury dzięki wysokiej waloryzacji wzrosną od 1 marca o 14,8 procent, nie mniej jednak niż o 250 zł brutto – o ile świadczeniobiorca uzyskał prawo do emerytury minimalnej. Dokładną wysokość świadczenia po podwyżce można poznać korzystając z kalkulatora emerytury po waloryzacji. ZUS podał, ile od 1 marca będą wynosić świadczenia minimalne.

Emerytura od marca. Kalkulator podwyżki po waloryzacji

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. W tym roku 1 marca wzrosną o 14,8 procent z powody wysokiej inflacji. „W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki, która wyniesie 250 zł brutto” – przypomniał ZUS. To nie będzie dla emerytów dobry interes – ocenił w podcaście „Biznes. Między wierszami” Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej.

Oglądaj

- Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń długoterminowych z ZUS, KRUS i systemu mundurowego w 2023 roku obejmie łącznie około 10,3 mln osób. Będzie się składać z trzech komponentów: cenowego, płacowego i kwotowego. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 14,8 procent, bo tyle wyniosła średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów - poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Oznacza to, że minimalna emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł brutto. Prawo do niej mają osoby, które osiągnęli wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Do kwoty 1588,44 zł brutto wzrośnie również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto.

Podwyżką objęte będą również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich - dodatek pielęgnacyjny wyniesie 294,39 zł.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki wynosi 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej 125 zł brutto.

RadioZET.pl/PAP