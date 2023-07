ZUS przelewa po 300 zł na dziecko. Wciąż można zgłaszać się po pieniądze

300 plus już trafiło na konta kilkuset tysięcy rodziców. Z danych ZUS przekazanych PAP wynika, że rodzice otrzymali już 180 mln zł.

300 plus w 2023 roku. Wnioski

- Robimy wszystko, aby rodzice jak najszybciej po złożeniu wniosku otrzymali świadczenie. W poniedziałek (24 lipca – red.) przelaliśmy kolejne ok. 60 mln złotych w ramach programu. ZUS wypłacił do tej pory po 300 złotych wsparcia dla ponad 600 tys. dzieci – powiedziała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Rodzice cały czas mogą składać wnioski świadczenie na zakup np. artykułów szkolnych oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Należy zgłosić się do ZUS lub przesłać wniosek przez internet do końca listopada.

300 plus przysługuje raz w roku na każde dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

