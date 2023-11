ZUS przypomina o ważnym obowiązku. Trzeba to zrobić w 14 dni

ZUS postawił na PUE - Platformę Usług Elektronicznych. To właśnie przez ten kanał komunikacyjny rodzice są powiadamiani o statusie wniosków o 500 plus, PUE służy także do przesyłania innych ważnych wiadomości. Platforma ma docelowo pozwolić na odejście od tradycyjnych, papierowych listów – dlatego też Zakładowi zależy, żeby PUE używali wszyscy przedsiębiorcy. W 2023 roku posiadanie konta stało się obowiązkiem.

ZUS PUE obowiązkowe. Zakład przypomina przedsiębiorcom

- Warto pamiętać o tym, że profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Dlatego też płatnik składek, jako osoba fizyczna, może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego – wyjaśnił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

- Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek np. NIP, PESEL – dodał Żebrowski.

Rzecznik Zakładu wyjaśnił, że w przypadku płatnika składek – jako osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - musi on działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

- Profil na PUE ZUS pozwala załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Płatnicy składek mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik, która jest przeznaczona do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych – wyliczył Żebrowski.

Jak dodał, dzięki profilowi PUE przedsiębiorcy mają też możliwość kontrolowania stanu swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, a także mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

Jeśli płatnik składek w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku opłacanie składek nie założy samodzielnie konta na PUE ZUS ani nikogo nie upoważni, ZUS - zgodnie z przepisami - zrobi to za niego. W takim przypadku trzeba dokończyć proces rejestracji.

- Aby móc się zalogować na swoje konto płatnika na PUE ZUS, trzeba uzyskać dane do logowania – login PUE oraz jednorazowe hasło. Taką informację można uzyskać podczas wizyty w placówce ZUS lub podczas e-wizyty (po potwierdzeniu swojej tożsamości). Następnie trzeba się zalogować do PUE ZUS, uzupełnić brakujące dane i ustawić nowe hasło. Dlatego lepiej zrobić to samodzielnie, bo wówczas wszystkie dane niezbędne do korzystania z profilu mamy od razu – stwierdził Żebrowski.

Źródło: Radio ZET/ZUS/PAP