ZUS rozdaje pieniądze. Konkurs trwa do 18 maja

ZUS kojarzy się przedsiębiorcom przede wszystkim z obowiązkiem odprowadzania składek, bywa jednak, że przepływ środków może odbyć się w drugą stronę. - Płatnicy składek mogą uzyskać dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy – poinformowała Uścińska.

100 mln zł od ZUS na poprawę BHP

Wnioski można składać od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku. W ramach konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 procent wartości projektu, ale nie więcej niż 300 000 zł. - Na ten moment do ZUS wpłynęło prawie 500 wniosków o dofinansowanie – przyznała prof. Uścińska.

- ZUS wybierze projekty, które: poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości – wyjaśniła szefowa ZUS.

Wnioskodawca, który chce otrzymać środki, nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl.

ZUS zastrzegł, że płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na 3 lata.

RadioZET.pl/ZUS/PAP