ZUS sprawdza zwolnienia lekarskie. Wykryto nieprawidłowości na ogromną skalę

Kontrole zwolnień lekarskich są ustawowym obowiązkiem ZUS. Jak wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, podczas takich kontroli ZUS sprawdza, m.in., co świadczeniobiorca robi, gdy pobiera zasiłek chorobowy. W tym czasie nie wolno wykonywać pracy zarobkowej. Pamiętajmy, że nie jest to urlop wypoczynkowy: takim czasem nie możemy swobodnie dysponować. Przebywanie na zwolnieniu nie jest momentem na wyjazdy czy robienie większych remontów.

Konsekwencją łamania zasad jest odebranie prawa do zasiłku chorobowego przez cały okres zwolnienia. Wątpliwości wzbudza zwykle okres niezdolności do pracy nieadekwatny do schorzenia. Zdarzają się też przypadki, w których ubezpieczony dostaje kolejne zwolnienia od różnych lekarzy na różne schorzenia. Niestety, tego typu oszustwa coraz częściej wychodzą na jaw.

ZUS cofnął zasiłki o łącznej wartości 130 mln złotych

W ramach przysługujących uprawnień ZUS prowadzi dwa rodzaje kontroli zwolnień lekarskich. Pierwsza dotyczy ich wykorzystywania, druga — orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Co ważne, kontrolę mogą przeprowadzić również sami pracodawcy.

W samym województwie lubuskim dokładnie Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze lekarze wydali od początku roku 3,9 tys. orzeczeń w sprawie zwolnień lekarskich. Ich efekt to 329 przypadków, gdzie kontrolowanych uznano za zdolnych do pracy i zwolnienia skrócono łącznie o 1 976 dni, a więc ponad 5 lat. W sumie, w wyniku takich kontroli, cofnięto zasiłki chorobowe na kwotę ponad 200 tys. zł.

W skali kraju podsumowanie wyników kontroli prezentuje się dość niepokojąco. Po prawie 337 tys. kontrolach zwolnień lekarskich wydano 20,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 19,4 mln zł. Kontrole to nie wszystko. ZUS ma również obowiązek obniżyć wysokość świadczeń chorobowych osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia. Zasiłek czy świadczenie rehabilitacyjne nie mogą być wtedy wyższe niż przeciętne wynagrodzenie krajowe.

Jak przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, łączna kwota obniżonych i cofniętych świadczeń to blisko 130 mln zł, przy czym kontrole były prowadzone “tylko” od stycznia do września.

– Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy systemu ubezpieczeń społecznych, zarówno pracodawcy, pracownicy, jak i medycy, zdawali sobie sprawę z konsekwencji nieprawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich i nieprawidłowego orzekania o niezdolności do pracy. Tylko wtedy możliwe będzie skuteczne zwalczanie nadużyć i oszustw – tłumaczy Krzysztof Cieszyński.

