ZUS: środki z subkonta są dziedziczne. Trzeba złożyć pisemne oświadczenie

ZUS przypomniał, że jeśli ktoś posiada subkonto, to może wskazać osoby uprawnione do środków zapisanych na nim po swojej śmierci. W dowolnym czasie można też zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję. - Warto z tego skorzystać. Brak takiego wskazania oznacza, że środki zapisane na subkoncie wchodzą do masy spadkowej – wyjaśnił Żebrowski.

Środki w ZUS dziedziczne. Ale tylko z subkonta

Emerytury wywołują coraz gorętsze emocje. Z powodu obniżenia wieku emerytalnego przyszłe świadczenia będą niemal głodowe – większości Polaków nie uda się zgromadzić w ZUS środków uprawniających do pobierania emerytury wyższej niż tylko minimalna. Na dodatek stopa zastąpienia, czyli stosunek wypłaty z ZUS do ostatniej wypłaty od pracodawcy, spadnie z dzisiejszych 50 procent do 25-30 procent. Jakie smutne konsekwencje będzie to miało dla przyszłych emerytów w podcaście „Biznes. Między wierszami” wytłumaczył dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Kontrowersje wśród pracujących budzi także fakt, że przekazywane przez nie do ZUS pieniądze nie są dziedziczne i w razie przedwczesnej śmierci po prostu przepadają. Zakład przypomniał, że nie jest to do końca prawda – ubezpieczeni mogą dysponować funduszami, które zostały zapisane na subkoncie. Trzeba jednak pamiętać o ważnych ograniczeniach.

- W przypadku śmierci osoby, która nie była członkiem OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto, na podstawie złożonego wskazania, ZUS informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie osoby zmarłej o możliwości złożenia wniosku o wypłatę, pomimo faktu, iż przepisy ustawy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku - powiedziała dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek ZUS Ewa Kosowska.

ZUS podkreślił, że podział środków na subkoncie będzie dokonywany zgodnie ze złożonym przez ubezpieczonego oświadczeniem i wskazaniem, na podstawie wniosku, osoby uprawnionej do tych środków. Środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które nie zostaną podzielone w zakresie, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku - wchodzą w skład spadku.

ZUS przypomniał, że nie trzeba korzystać z pośredników (firm), aby uzyskać wypłatę z subkonta w ZUS. Wystarczy przyjść do ZUS i złożyć odpowiedni wniosek. Odpowiednie formularze są dostępne na stronie ZUS. Jeśli ubezpieczony posiada subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się w funduszu emerytalnym. Oznacza to, że w pierwszej kolejności musi złożyć stosowny wniosek do swojego OFE, aby otrzymać należne środki.

OFE ma obowiązek zawiadomić ZUS zarówno o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto, jak i o ich udziale w tych środkach, w terminie 14 dni od dnia dokonania podziału.

Zatem podział środków na subkoncie jest konsekwencją podziału składek zgromadzonych w OFE. Po tym jak do Zakładu wpłynie stosowne zawiadomienie z funduszu emerytalnego, Zakład ma trzy miesiące na dokonanie podziału i wypłaty środków zapisanych na subkoncie.

