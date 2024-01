ZUS szykuje listy do emerytów. W części przyjemna pieniężna niespodzianka

13. i 14. emerytura była w 2023 opodatkowana. Oznacza to, że jeśli comiesięczne świadczenie w połączeniu z „trzynastką” i „czternastką” przekraczało kwotę 2500 zł brutto, od nadwyżki pobierana była zaliczka dla fiskusa. Część seniorów nawet z dodatkowymi wypłatami nie otrzymała w ciągu roku więcej niż 30 000 zł, przez co otrzymają w pełni zwrot przekazanych na podatek pieniędzy. Maksymalnie będzie to nieco ponad 400 zł.

Zwrot pieniędzy dla emerytów. ZUS przyśle deklarację w liście

Od 2022 roku kwota wolna od podatku wzrosła do 30 000 zł brutto rocznie. Oznacza to, że każdego miesiąca 2500 zł brutto zwolnione jest z PIT. Seniorzy, którzy dostali 13. i 14. emeryturę przekraczali ten próg, musieli więc oddać pieniądze w ramach zaliczki na podatek dochodowy. Część z nich dostanie je z powrotem.

W wielu przypadkach bowiem nawet po doliczeniu „trzynastki” wynoszącej w 2023 roku 1588,44 zł brutto oraz „czternastki” w wysokości 2650 zł brutto do rocznych przychodów seniorów były one ostatecznie niższe niż 30 000 zł. Emerytom, których dotyczy ta sytuacja, należy się zwrot pobranej przez fiskusa zaliczki. Tabela kwot, jakie otrzymają seniorzy w 2024 roku z tytułu zwrotu PIT za 13. i 14. emeryturę, jest poniżej.

Kiedy będzie można starać się o te pieniądze? Deklaracje podatkowe będzie można składać od połowy lutego 2024 roku. Dzięki usłudze „Twój e-PIT” będą one gotowe do złożenia – po sprawdzeniu, czy wszystko się zgadza, wystarczy przekazać je do urzędu. Jeśli się tego nie zrobi, system automatycznie złoży zeznanie w ostatnim dniu ich przyjmowania – a więc pod koniec kwietnia.

Urzędy skarbowe na zwrot nadpłaty mają 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 90 od złożenia deklaracji w formie papierowej. W praktyce w przypadku rozliczania się via „Twój e-PIT” pieniądze wracają do swoich właścicieli nawet w ciągu kilku-kilkunastu dni.

Zgodnie z deklaracjami skarbówki, zwroty mają ruszyć w tym roku już 16 lutego. Oznacza to, że seniorzy, którzy szybko zatwierdzą przygotowanego dla nich PIT-a ze stwierdzoną nadpłatą mogą liczyć na otrzymanie pieniędzy jeszcze w lutym. Emeryci, którzy pozostawią rozliczenie podatku dochodowego systemowi, środki otrzymają z powrotem w maju.

Źródło: Radio ZET/ZUS