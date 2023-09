ZUS: tak zmieniała się przeciętna emerytura od 2014 roku. Jest coraz gorzej

Emerytury nominalnie rosną, ale można za nie kupić coraz mniej, gdyż ich realna siła nabywcza spada z roku na rok. Pokazał to wyliczony przez nas Indeks Koszyka Dudy: w 2015 roku za średnią emeryturę można było zrobić takie sprawunki prawie 50 razy, w 2022 już niecałe 30. Sukcesywnie spada też stopa zastąpienia, czyli stosunek przyznawanego przez ZUS świadczenia do ostatniego wynagrodzenia.

ZUS: liczba emerytów wzrasta, emerytury coraz niższe w porównaniu z płacą

- Sprawdziłem stan konta emerytalnych w ZUS pań i panów w wieku 58 lat. Wybrałem ten wiek dlatego, że to jest już po okresie rodzenia dzieci, po tych wszystkich przerwach w pracy, i tuż przed przejściem na emeryturę. Można porównać ile kapitału zebrała wtedy kobieta, a ile mężczyzna i sprawdzić, ile wynosiłaby ich emerytura, gdyby wszyscy przechodzili na nią w wieku 60 lat. W latach 2017-2023 średnia różnica wynosiła 2,48 procent, czyli panie miały o 2,7 - 2,8 procent niższy stan konta niż panowie, przy czym ta tendencja się zmniejszała. Z tego wniosek, że nasz system emerytalny jest tak skonstruowany, że te wszystkie dodatki w dużej mierze niwelują te „kary”, które wynikają z rynku pracy z tego tytułu, że kobieta na przykład urodzi dziecko – stwierdził w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Tomasz Lasocki. Gdyby więc wiek emerytalny był równy, zarówno Polki, jak i Polacy otrzymywali w praktyce emerytury o takiej samej wysokości

- Gdy osoba czynna zawodowo pyta mnie, jaką będzie miała w przyszłości emeryturę wtedy odpowiadam, że taką, jaką sobie wypracuje. Kiedy składamy wniosek o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego wtedy kwota, jaką zgromadziliśmy na indywidualnym koncie emerytalnym jest dzielona przez ilość miesięcy naszego dalszego życia – wyjaśniła Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS wynosiła:

1922,92 zł w 2014 roku, co stanowiło 58,1 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

2161,65 zł w 2018 roku, co stanowiło 54,0 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

2789,89 zł w 2022 roku, co stanowiło 50,4 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

ZUS poinformował, że różnica w wysokości emerytur, jakie są wypłacane mężczyznom i kobietom jest z roku na rok większa. Emerytury „kobiece” w grudniu 2022 roku były średnio o ponad 1100 zł niższe niż te wypłacane mężczyznom.

- Te różnice wynikają z tego, że panie pracują krócej, zarabiają mniej i żyją średnio statystycznie dłużej niż mężczyźni. Kobiety mają także mniejsze dochody, gdy przez część swojego życia są na urlopach związanych z wychowaniem dziecka, często to właśnie one rezygnują z pracy, gdy muszą się opiekować chorym członkiem rodziny np. starym rodzicem lub niepełnosprawnym dzieckiem – wyjaśniła Iwona Kowalska-Matis.

- Tymczasem pracujący panowie w tym czasie ciągle budują swój kapitał emerytalny. Na dodatek z racji tego, że kobiety w Polsce żyją dłużej niż mężczyźni ten kapitał jest dzielony przez większą ilość miesięcy tzw. dożycia, dlatego kwota kobiecej emerytury jest niższa. Kobieta w Polsce musi przeżyć dłużej za mniejszy kapitał – dodała dolnośląska rzeczniczka ZUS.

Średnia emerytura w grudniu 2022 roku wynosiła 2 960,76 zł, co stanowiło 53,4 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. W przypadku mężczyzn było to 3 669,92 zł, co stanowiło 66,2 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Kobiety dostawały średnio 2 496,90 zł, co stanowiło 45,1 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Łatwo policzyć, że średnia emerytura wypłacana kobietom była w grudniu 2022 roku niższa aż o 1173,02 zł od emerytury wypłacanej mężczyznom.