ZUS zbroi się w sztuczną inteligencję. „Widzimy, na co osoby chorują i ile to kosztuje”

ZUS postawił na cyfryzację. Wnioski o sztandarowe świadczenia, takiej jak 500 plus, przyjmowane są tylko elektronicznie. Prof. Uścińska podkreśliła, że ZUS od kilku lat konsekwentnie unowocześnia swoje usługi. Dodała, że kluczową kwestią jest odejście od papierowej obsługi obywateli. Zakład sięga przy tym po najnowocześniejsze rozwiązania, między innymi sztuczną inteligencję.

Sztuczna inteligencja w ZUS. Co prześwietla AI?

Czy jesteśmy w przededniu nowej rewolucji przemysłowej, po której praca dostępna będzie tylko dla algorytmów, znacznie szybciej, taniej i wydajniej wypełniających obowiązki służbowe?

Prezes Zakładu przypomniała o wdrożeniu Platformy Usług Elektronicznych, dzięki której można załatwiać wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi przez internet.

- Wykorzystaliśmy też pandemię, kiedy dokonaliśmy przejścia o 180 stopni i od tego momentu wszystkie nowe zadania, które realizujemy w Zakładzie oparte są na elektronicznych wnioskach, na procesach zautomatyzowanych (...). Od COVID nasza instytucja nie przyjmuje żadnych zadań w formie papierowej - podkreśliła prof. Uścińska.

Szefowa Zakładu dodała, że ZUS wdraża także rozwiązania chmurowe, big data, AI i integrację z rejestrami innych instytucji publicznych. - PUE ma 12 mln użytkowników. Przyjmuje 67 proc. korespondencji, ponad 140 mln e-ZLA (elektronicznych zwolnień lekarskich) i wymienia kilkadziesiąt milionów pytań o dane, o które występują inne urzędy i służby - powiedziała szefowa ZUS. Zaznaczyła, że bardzo ważne zadanie dla sztucznej inteligencji dotyczy polityki zdrowotnej.

- Wprowadziliśmy elektroniczne zwolnienia, to jest wielka platforma na PUE. Mamy 230 mln dni absencji rocznie, 2 mln miesięcznie. Widzimy, na co osoby chorują, dynamikę i ile to kosztuje. To jest platforma „A”, a ja potrzebuję platformy „B”, żeby widzieć jeszcze te koszty medyczne i skuteczność, a więc potrzebujemy tego, by z pomocą innych instytucji, które zajmują się zdrowiem połączyć platformę, zastosować odpowiednie algorytmy, wtedy możemy mówić o efektywności polityki w tym zakresie - powiedziała prof. Uścińska.

