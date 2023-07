ZUS wydał komunikat w sprawie bankructwa

ZUS nie zbankrutuje – oświadczył prof. Łukasz Hardt. Spekulacje na ten temat wróciły po wydaniu przez Zakład raportu o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z których wypłacane są emerytury, i pokrycia wypłat składkami. Na świadczenia zabrakło co prawda relatywnie mniej, niż wcześniej, wciąż jednak niezbędna była dopłata z budżetu. ZUS nawet mając niższe wpływy nie zbankrutuje – będzie po prostu wypłacał coraz niższe świadczenia.

Bankructwo ZUS? Oświadczenie przewodniczącego Rady Nadzorczej

- Z ostatniego raportu opublikowanego przez ZUS wynika, że żeby współczynnik obciążenia demograficznego nie pogorszył się jeszcze bardziej potrzebujemy, żeby do Polski co roku, w stosunku do 2022, przyjeżdżało od 200 000 do 400 000 cudzoziemców w wieku produkcyjnym więcej. Obecne liczby pokazują, że to nie jest realne – wyjaśniła w podcaście „Biznes. Między wierszami” Nadia Kurtieva, Starsza Specjalistka ds. Zatrudnienia w Konfederacji Lewiatan. Wskaźnik ten pokazuje obecnie, że na jednego emeryta przypada 2,5 osoby pracującej i płacącej składki.

Oglądaj

- System emerytalny działa sprawnie i jest odporny na konsekwencje zmian demograficznych. Prognozy sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie powinny niepokoić, choć w najbliższych latach – ze względu na zmiany demograficzne - wydolność funduszu będzie malała i konieczne będzie większe wsparcie ze strony Ministra Finansów – przyznał prof.Łukasz Hardt.

Będzie się to wiązało ze spadkiem stopy zastąpienia, czyli stosunku wysokości otrzymanego świadczenia do ostatniej pensji. Obecnie wynosi ona około 50 procent, w przyszłości osiągnie wartość zbliżoną do 25-30 procent. Duża część Polaków będzie wręcz skazana na emeryturę minimalną.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS podkreślił również, że Zakład realizuje swoje zadania sprawnie i efektywnie. - Według planu, w tym roku, odpis z FUS na działalność ZUS w relacji do zaplanowanych przychodów Funduszu wyniesie 1,4 procent. To oznacza, że ZUS jest nie tylko jednym z najsprawniejszych urzędów zabezpieczenia społecznego w Europie, ale także jednym z najtańszych – dodał.

Zdaniem prof. Hardta ZUS jest instytucją, która jest bardzo dobrze zarządzana. -To nie przypadek, że ZUS realizował tarczę antykryzysową, Polski Bon Turystyczny oraz świadczenia dla rodzin, w tym 500 plus. Tak kluczowe dla państwa zadania mogą być prowadzone tylko w dobrze kierowanej instytucji – zaznaczył.

Ponadto - jak poinformował - Rada Nadzorcza ZUS jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego i działalności ZUS oraz pozytywnie zaopiniowała wykonanie planów finansowych FUS, FEP i FRD za 2022 rok.

RadioZET.pl/ZUS/PAP