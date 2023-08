ZUS wyjaśnia, jak zaoszczędzić. Przepisy zmieniły się 1 sierpnia

ZUS w przypadku niewielkich działalności może być mniejszy za sprawą małego ZUS-u plus. Dodatkowe 12 miesięcy ulgi w spłatach zostanie przez urząd „doliczone” przedsiębiorcom z automatu.

Mały ZUS plus na dłużej, czyli jak zaoszczędzić na składkach

„Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę i na tej podstawie są zgłoszone do ubezpieczeń w 2023 roku, mogą skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy małego ZUS plus” – podał w komunikacie Zakład.

Z przedłużenia małego ZUS-u plus skorzysta każdy, kto już obecnie płaci niższe składki lub komu 36-miesięczny okres obowiązywania małego ZUS-u plus skończył się w lipcu. Wówczas nie trzeba ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń, aby skorzystać z przedłużenia ulgi, ZUS zaakceptuje ją z automatu.

MAŁY ZUS PLUS Jakie składki? Mały ZUS plus to możliwość opłacania nawet 4 razy niższych składek na ubezpieczenia społeczne niż na zasadach ogólnych. Warunkiem skorzystania z ulgi jest, aby przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł. Stosujący ulgę przedsiębiorca oblicza składki od połowy swojego przeciętnego miesięcznego dochodu w poprzednim roku. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej ani na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

ZUS wyjaśnił, że jeśli ktoś np. przystąpił do małego ZUS-u plus w 2022 roku i do 31 lipca 2023 roku wykorzystał 19 miesięcy ulgi, to 1 sierpnia pozostanie mu jeszcze 17 miesięcy oraz dodatkowe 12 miesięcy ulgi. Okres ten przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać w 2024 roku i następnych latach, o ile spełni pozostałe warunki ustawowe.

„Co z osobami prowadzącymi działalność, którym w pierwszej połowie 2023 roku skończył się mały ZUS plus, a następnie zgłosiły się do ubezpieczeń z kodem 05 10 lub 05 12? Aby móc przedłużyć ulgę, takie osoby powinny ponownie zgłosić się do ubezpieczeń z kodem 05 90 albo 05 92” – poinformował ZUS.

RadioZET.pl/ZUS