ZUS wysyła opóźnione ważne listy do emerytów. Chodzi o pieniądze

Waloryzacja emerytur i wypłata 13. emerytury – co prawda seniorzy podwyżkę świadczeń otrzymali w marcu, a 13. emerytura trafiła do nich w kwietniu, jednak dopiero w maju ZUS zacznie przekazywać informacje o przyznanej podwyżce oraz o wypłacie dodatkowego świadczenia. Emeryci wciąż jednak muszą czekać na informacje o 14. emeryturze – mimo wcześniejszych zapowiedzi rządu wciąż jeszcze nie przyjęto projektu ustawy, na podstawie której miałaby zostać wypłacona.

List z ZUS. 13. emerytura i waloryzacja

Realna wartość emerytur i rent spadła według GUS w 2022 roku o 4,7 procent – waloryzacja okazała się być zbyt niska. W 2023 roku historia może się powtórzyć – ostrzegł w podcaście „Biznes. Między wierszami” Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej. - Sytuacja inflacyjna pokazuje nam, że wartość pieniądza spada. Produkty spożywcze często drożeją bardziej, niż wynosi inflacja wyliczana przez GUS. Drożeje także paliwo, a wszystkie produkty muszą być do nas dostarczone na krótszym bądź dłuższym dystansie. Jest też kwestia energii zużywanej w czasie produkcji. Niestety, przy obecnej wysokiej inflacji za tę samą kwotę możemy produktów kupować coraz mniej. Idąc na zakupy i mając w portfelu te 50, 100 czy 200 złotych widzimy, że kiedyś przychodziliśmy do domu z resztą, a dziś zastanawiamy się, dlaczego nie wzięliśmy jeszcze dodatkowego banknotu, bo koszt koszyka zakupowego jest coraz wyższy. Przy tej inflacji nie ma się co dziwić – wyjaśnił ekspert.

ZUS informacje na temat wysokości przyznanej seniorom podwyżki oraz przyznania i wypłacenia 13. emerytury przysyła po fakcie. - Wysyłka listu to standardowa procedura, która wynika z prawnego obowiązku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia. Tak jak w ubiegłym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. trzynastki seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej - mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Dlaczego decyzja dostarczana jest seniorom post factum? Żebrowski wytłumaczył, że chodzi o pieniądze. - Wiemy, że obie informacje są dla naszych seniorów bardzo ważne, więc listy musimy wysłać, ale jedna przesyłka znacznie zmniejsza koszty wysyłki – wyjaśnił przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czego dowiedzą się seniorzy z korespondencji? Od 1 marca emerytury i renty wzrosły o 14,8 procent. Była też zastosowana gwarantowana kwota podwyżki - 250 zł brutto, dzięki czemu od marca minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł brutto. Tegoroczna wysokość „trzynastki” to 1588,44 zł brutto, a jej wypłata została zmniejszona o podatek i składkę zdrowotną. Kwota netto dodatkowej emerytury nie dla wszystkich była jednakowa, ponieważ uzależniona była od wysokości emerytury i renty, którą ZUS wypłaca każdego miesiąca.

Waloryzacja dotyczy takich świadczeń jak: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Zwaloryzowane zostały świadczenia, których prawo do wypłaty przysługiwało na 28 lutego 2023 rok.

RadioZET.pl/ZUS/PAP