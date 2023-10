ZUS zabierze jeszcze więcej pieniędzy. Hiobowe wieści dla przedsiębiorców

ZUS to dla najmniejszych przedsiębiorców jeden z najważniejszych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Składki znów wzrosną, i to o ponad 12 procent z roku na rok. To efekt wysokiej inflacji i goniących za wzrostem cen coraz wyższych wynagrodzeń. W rezultacie na Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorcy będą łożyć już niemal 2000 zł.

Duży i mały ZUS 2024. Składki znowu wyższe

- Może okazać się, że w przyszłym roku przekroczymy magiczny próg 2000 złotych. Przeciętne wynagrodzenie wyniesie około 7800 zł brutto. Na tej podstawie można wyliczyć duży ZUS, czyli podstawowe składki dla tych, którzy nie korzystają z preferencji. Przy tych danych ZUS – bez składki zdrowotnej – wyniesie niemal 1600 zł. Składka w przyszłym roku na minimalnym poziomie (9 procent liczone od pensji minimalnej) wyniesie około 400 zł. Więc nawet najmniej zarabiający, a nawet ci ze stratą i tak będą musieli zapłacić około 2000 zł – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między Wierszami” Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFakt.pl.

Podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi 60 procent przeciętnego wynagrodzenia. W związku z tym wyniesie ona 4676,40 zł, a składki ZUS na rok 2024 – 1594,19 zł (bez składki zdrowotnej, naliczanej osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania). W roku 2023 składki wynoszą 1418,48 zł. Oznacza to wzrost o 175,70 zł miesięcznie.

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym, wysokość składki zdrowotnej poznają dopiero w styczniu 2024 roku. Podstawa składki dla tej grupy podatników ustalana jest bowiem od przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału. Przyjmując jego prognozowaną wartość na poziomie 7400 zł, składki dla ryczałtowców wynosiłyby w zależności od przychodu rocznego:

do 60 000 zł – 399,60 zł miesięcznie;

pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł – 666 zł miesięcznie;

powyżej 300 000 zł – 1198,80 zł miesięcznie.

- Sumując te prognozowane kwoty ze składkami dużego ZUS widzimy, że łączne obciążenie wyniesie pomiędzy ok. 2000 zł a 2800 zł – wyjaśnił Piotr Juszczyk.

- W mojej ocenie skutki ciągłego wzrostu składek ZUS odczujemy w cenach. Nie jest to oczywiście jedyna składowa wpływająca na ich wysokość, ale bardzo ważna. Pamiętajmy, że w 2021 roku składki ZUS z potrąceniem części składki zdrowotnej z podatku wynosiły około 1139 zł i taki realny koszt ponosił przedsiębiorca na dużym ZUS. W 2024 roku będzie to minimum blisko 2000 zł. Skok jest więc ogromny, a trzeba pamiętać, że wysokość składki zdrowotnej dla podatników na skali i podatku liniowym jest nieograniczona i rośnie razem z ich dochodami – stwierdził główny doradca podatkowy InFakt.