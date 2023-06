ZUS: zaczęliśmy wypłaty nowego 500 plus. Dużo rodziców nie złożyło jeszcze wniosku

500 plus wkroczyło w nowy okres, trwający od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024. Pierwsze pieniądze trafiły już do beneficjentów – ZUS poinformował, że pierwszego dnia przekazał rodzicom ponad 600 mln zł. Nie wszyscy jednak złożyli na czas wnioski o przyznanie świadczenia: Zakład podał, że przyznał świadczenie na 6,2 mln dzieci. W poprzednim okresie rozliczeniowym beneficjentów było około 7 mln. Część rodziców być może zrezygnowała ze świadczenia, tak jak zrobił to premier Morawiecki, osoby które chcą pieniądze dalej dostawać, muszą złożyć odpowiednią dokumentację. I w swoim własnym interesie powinni się pospieszyć.

500 plus. Mniej dzieci z pieniędzmi

- W czwartek ZUS przelał na konta rodziców 622 mln zł. We wtorek, 6 czerwca, kolejni opiekunowie otrzymają prawie 300 mln zł. Tak, jak dotychczas w każdym miesiącu będzie dziesięć terminów wypłat – poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Szefowa Zakładu podała, że „do chwili obecnej ZUS przyznał świadczenia dla blisko 6,2 mln dzieci”. - Zdecydowana większość świadczeń, złożonych przed rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego, będzie wypłacana dokładnie w tym samym terminie – wyjaśniła Uścińska.

Każdego miesiąca 500 plus otrzymywało w poprzednim okresie rozliczeniowym blisko 7 mln dzieci. Biorąc pod uwagę liczbę rozpatrzonych przez ZUS wniosków, liczba beneficjentów spadła o ponad 10 procent. Jeszcze nie jest za późno, żeby złożyć wniosek z gwarancją otrzymania wszystkich pieniędzy w nowym okresie rozliczeniowym – zegar jednak tyka, a czasu jest coraz mniej.

Szefowa ZUS zwróciła uwagę, że nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. - Wniosek jest konieczny do otrzymania świadczenia. Jeśli zostanie złożony w czerwcu, ZUS będzie miał zgodnie z przepisami czas na wypłatę do końca sierpnia, choć oczywiście wraz z wyrównaniem od czerwca. W praktyce 500 plus przyznajemy i wypłacamy znacznie szybciej niż to wynika z ustawowych terminów. Ale na przykład wniosek złożony w lipcu nie pozwoli na wypłatę świadczenia za czerwiec – zaznaczyła prezes Zakładu.

Prezes ZUS przypomniała, że wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, bezpośrednio na PUE, na portalu Emp@tia, albo w bankowości elektronicznej.

- Zachęcamy rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store – oświadczyła prof. Uścińska.

Aplikacja mZUS zawiera funkcje przyspieszające wypełnianie wniosków o świadczenia dla rodzin, nie tylko 500 plus, ale też rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie żłobkowe, czy świadczenie Dobry Start - 300 plus. Nabór wniosków o wyprawkę szkolną w tym roku rusza już za miesiąc.

ZUS wyjaśnił, że jeśli ktoś składał już wniosek o 500 plus w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby rodzic może je zmienić przed wysłaniem wniosku. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane, a także terminy zrealizowanych wypłat.

RadioZET.pl/ZUS/PAP