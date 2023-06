ZUS zamienił 500 plus na pomoc rzeczową. „Wydatkowanie niezgodne z przeznaczeniem”

500 plus od 1 stycznia 2024 roku zamieni się w 800 plus. Nie zmienią się jednak zasady dotyczące przyznawania tego świadczenia. W myśl ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, gotówka może zostać zamieniona na pomoc rzeczową, jeśli urzędnicy udowodnią, że rodzice wydają pieniądze z transferów socjalnych niezgodnie z przeznaczeniem.

500 plus marnotrawione? ZUS podał, ilu rodzinom wstrzymał wypłatę

Zgodnie z art. 9 wspomnianej ustawy, w przypadku, gdy beneficjent 500 plus „marnotrawi wypłacane mu świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, należne świadczenie wychowawcze w całości lub w części jest przekazywane jej odpowiednio przez kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług”.

Ile razy w Polsce zamieniono gotówkę na pomoc rzeczową? ZUS w odpowiedzi na pytania ekonomisty podał, że "w przypadku 65 osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego ośrodki pomocy społecznej ustaliły, że świadczenie to jest wydatkowane niezgodnie z celem lub marnotrawione". To dane za okres od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja br.

Jak na 7 mln dzieci otrzymujących 500 plus to BARDZO mało. Co cieszy. I pokazuje, że prawo pozwala interweniować jeśli środki z 500 plus są przeznaczane niezgodnie z prawem lub są marnotrawione. Rafał Mundry

ZUS podał, że w przypadku czworga spośród tych świadczeniobiorców "ustały przestanki wydatkowania niezgodnie z celem lub marnotrawienia" i przywrócono im wypłaty 500 zł na dziecko. 10 beneficjentów straciło prawo do świadczenia.

W przypadku czterech świadczeniobiorców wznowiono wypłaty gotówki, w przypadku 10 beneficjentów prawo do świadczenia ustało. Obecnie w przypadku 51 świadczeniobiorców pieniądze trafiają na konto ośrodka pomocy społecznej.

RadioZET.pl/Twitter