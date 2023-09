ZUS zapowiedział ważny list do seniorów. Lepiej go uważnie przeczytać

14. emerytura 2023 wypłacana jest we wrześniu, bezpośrednio przed wyborami. ZUS zapowiedział, że seniorzy otrzymają w związku z tym specjalny list, w którym znajdzie się decyzja o przyznaniu im kolejnego dodatkowego świadczenia wraz z informacją o jego wysokości.

List od ZUS. Decyzja o 14. emeryturze

- Ten, kto ma najniższą emeryturę, 1588,44 zł, i dostanie dodatkowe 2650 zł brutto, otrzyma „czternastkę” na poziomie 2202,5 zł. Osoby ze świadczeniem przekraczającym 2500 zł brutto miesięcznie muszą liczyć się z tym, że od całej „czternastki” zapłacą pełną zaliczkę na podatek dochodowy. Seniorzy ze świadczeniem 2900 zł brutto otrzymają w związku z tym 2093,5 zł. Wynika to stąd, że od kwoty brutto trzeba pobrać nieco ponad 500 zł, a więc zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To, ile każdy uprawniony do „czternastki” faktycznie otrzyma, musi sobie policzyć, uwzględniając zarówno to, jakie ma dziś świadczenie, ile zapłaci od tego podatki i ile składki zdrowotnej. To będą bardzo indywidualne wyliczenia – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

„Fakt” podał, że już po przekazaniu pieniędzy ZUS roześle do beneficjentów 14. emerytury listy, w których poinformuje od decyzji dotyczącej przyznania świadczenia. Korespondencja ma ruszyć „w ciągu kilku tygodni”, na jesieni. Niewykluczone, że rozsyłka zacznie się na początku października.

W liście znajdzie się informacja o przyznanej kwocie świadczenia – będzie można więc sprawdzić, czy otrzymało się dokładnie taką kwotę „czternastki”, jaką wyliczył ZUS. List będzie podstawą do ewentualnego odwołania się od decyzji do Zakładu lub do sądu pracy. Można będzie to zrobić w terminie 30 dni od otrzymania dokumentu.

Analogiczny list seniorzy otrzymali po wypłacie 13. emerytury – dokumenty trafiły wtedy do rąk adresatów dwa miesiące po świadczeniu. Emeryci i renciści otrzymali treść decyzji o przyznaniu „trzynastki” wraz z dokładną kwotą wypłaty.

Przesyłka wzbudziła duże kontrowersje, gdyż oprócz treści przygotowanych przez ZUS seniorzy otrzymali także rządową ulotkę z materiałami na temat programów dla seniorów. Niewykluczone, że podobny manewr zostanie powtórzony jeszcze przed wyborami, które odbędą się 15 października 2023.