ZUS zawiesza wypłatę tysięcy świadczeń. 500 plus nie trafi do tych rodzin

500 plus, a od stycznia 2024 roku 800 plus, przysługuje także mieszkającym w Polsce cudzoziemcom. Rzecznik Zakładu wyjaśnił w komunikacie przesłanym PAP, że ZUS ma ustawowy obowiązek wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego dla uchodźcy z Ukrainy od razu po jego wyjeździe z Polski. O problemie zawieszonych wypłat 500 plus poinformował na początku miesiąca Rzecznik Praw Obywatelskich.

Tysiące wstrzymanych wypłat. 500 plus nie trafi do tych rodzin

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski przypomniał, że zawieszenie świadczenie nie jest równoznaczne z pozbawieniem prawa do wypłaty. – To ma charakter tymczasowy. Wszystko zmieni się, jeżeli dana osoba powróci do Polski w ciągu 30 dni i informacja ta zostanie odnotowana w rejestrze Straży Granicznej. W takim przypadku obywatel Ukrainy nie traci legalności pobytu w Polsce, a wypłata świadczenia jest wznawiana łącznie z wyrównaniem za wstrzymany miesiąc, o ile są spełnione pozostałe warunki uprawniające do tego świadczenia – podkreślił Żebrowski.

Przedstawiciel ZUS dodał także, że do urzędów zgłaszają się Ukraińcy, którzy – choć wyjechali z Polski – wrócili przed upływem 30 dni. Takie osoby nie powinny utracić prawa do świadczeń, jednak przez formalności tracą legalność pobytu. - Prawdopodobnie podczas przekraczania granicy nie okazały dokumentu elektronicznego diia.pl i nie zgłosiły korzystania z ochrony czasowej. W rezultacie po 30 dniach, licząc od dnia wyjazdu, tracą one legalność pobytu, a w konsekwencji prawo do świadczeń– wyjaśnił rzecznik.

Jak uniknąć takiej sytuacji? ZUS radzi, by każdorazowo przy wyjeździe informować przedstawicieli służb o zamiarze wjazdu w związku z korzystaniem w Polsce z ochrony czasowej oraz każdorazowo okazać dokument diia.pl.