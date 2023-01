„Zwłoka” w 500 plus. ZUS ostrzegł rodziców

500 plus od 2022 roku wypłacane jest przez ZUS. Zakład w pełni przejął na siebie prowadzenie programu od 1 czerwca minionego roku, gdy świadczenie dla wcześniejszych beneficjentów przestały wypłacać samorządy. Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2023 roku – żeby dalej otrzymywać 500 plus, konieczne będzie złożenie do ZUS wniosku. Nadgorliwość w spełnieniu tego obowiązku może jednak zaszkodzić wnioskodawcy – ostrzegła Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

500 plus. „Rodzice nie powinni jeszcze składać wniosków”

Od 1 lutego 2023 roku ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024. Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 roku, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023.

- Zbyt wczesne wysłanie do nas wniosku może spowodować zwłokę w jego rozpatrzeniu. Przyjmowanie wniosków rozpoczynamy dopiero pierwszego lutego. Poprawnie wypełnione będą weryfikowane automatycznie, więc rodzice dostaną pieniądze bez żadnej przerwy – ostrzegła jednak Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Świadczenie wychowawcze, czyli tzw. 500 plus, przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych przez rodzinę dochodów. Żeby dostać pieniądze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

Rzeczniczka wyjaśniła, że wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS dostępnej na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety). Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

- Tradycyjnie mogą rodzice dziecka, które ma numer PESEL złożyć wniosek także poprzez portal Emp@tia albo swój bank – jeśli bank uruchomił taką usługę – zapewniłą Kowalska-Matis. – Jeżeli wniosek wpłynie do nas z tego źródła a rodzic do tej pory nie ma u nas profilu na PUE ZUS, założymy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez naszego klienta we wniosku - dodała.

RadioZET.pl/ZUS