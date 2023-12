Zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński? Dopłata do emerytury będzie niższa

Pracownicze Plany Kapitałowe to program mający pomóc w oszczędzaniu na godny dodatek do emerytury z ZUS. Wpłaty dokonywane są przez pracowników i pracodawców, a państwo dodaje premie: powitalną i roczne. Oszczędzanie w PPK nie jest jednak możliwe podczas zwolnienia chorobowego ani urlopu macierzyńskiego – w tych okresach wpłaty do Planów nie są możliwe. Dlaczego?

PPK bez wpłat podczas urlopu macierzyńskiego i L4

1 marca 2023 nastąpił autozapis do PPK - czy się tego chciało, czy nie, pracujący Polacy stali się partycypantami programu. Jak dokładnie działają Pracownicze Plany Kapitałowe, ile kosztuje uczestniczenie, kto na nich zarabia i dlaczego Polacy są do nich zapisywani „na siłę”? Na te pytania w podcaście „Biznes. Między wierszami” odpowiedział Robert Zapotoczny, współautor PPK, prezes PFR Portal PPK.

Oglądaj

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby oraz zasiłek chorobowy nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika, a więc nie stanowią „wynagrodzenia” w rozumieniu ustawy o PPK, a - jak podkreślono - tylko od niego oblicza się i pobiera wpłaty do Planów.

Pracodawcy nie mają obowiązku informowania o zaprzestaniu odprowadzania wpłat do PPK np. w przypadku zwolnienia lekarskiego pracownika. Przerwa w oszczędzaniu z uwagi na brak wynagrodzenia nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Jeżeli uczestnik PPK nie złoży deklaracji o rezygnacji, wpłaty do PPK będą obliczane, pobierane i przekazywane do instytucji finansowej od każdego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK. Oznacza to, że w takim przypadku powrót do oszczędzania nie wymaga od uczestnika żadnej aktywności.

- Proszę jednak pamiętać, że Pracownicze Plany Kapitałowe dają państwu szczególne zabezpieczenie. Mogą państwo skorzystać z 25 procent oszczędności w PPK - bez żadnych potrąceń - w przypadku poważnego zachorowania - swojego, małżonka lub dziecka - zaznaczył Zapotoczny.

Dodał, że można z tej opcji korzystać wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że każda wypłata będzie dotyczyła innej jednostki chorobowej. - Polacy korzystają z tej opcji – aktualnie 274 osoby wypłaciły na ten cel w sumie 718 763,79 złotych. Takie zabezpieczenie w przypadku choroby okazuje się bezcenne - podsumował Zapotoczny.

Źródło: Radio ZET/PPK/PAP