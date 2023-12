„Zwrot nadpłaconego podatku”. Ważny komunikat Ministerstwa Finansów

Zwrot podatku, 800 plus, emerytury i nie tylko. Oszuści wykorzystują każdą okazję, by wyłudzić od obywateli pieniądze. Kilka dni temu ZUS poinformował o fałszywych wiadomościach dotyczących rzekomego wyrównania 500 plus do kwoty 800 zł. Na podobne wiadomości mogli natrafić seniorzy, którym oszuści zaoferowali „dodatkową bonifikatę emerytalną”, obiecując szybki „zysk”. Przestępcy mają także na celowniku podatników, których informują o rzekomym zwrocie podatku.

Mail o zwrocie podatku? MF ostrzega: to oszustwo

„Zwracamy się, aby poinformować Państwa o istotnych aktualizacjach dotyczących Państwa rozliczeń podatkowych za 2022 rok. Po przeprowadzeniu kompleksowej analizy ustalono, że przysługuje Państwu zwrot podatku…” – głosi fragment przesyłanej przez oszustów wiadomości. By uzyskać rzekomy zwrot podatku, przestępcy sugerują kliknięcie w podany – fałszywy link, który miałby prowadzić do strony e-urzędu skarbowego.

Mail opatrzony jest logotypem Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Podszywanie się pod instytucje zaufania publicznego to stała metoda przestępców, dzięki której chcą się uwiarygodnić.

„Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o wiadomościach e-mail, w których nadawca informuje o przysługującym podatnikowi zwrocie nadpłaconego podatku i zachęca do zalogowania się w serwisie e-Urząd Skarbowy. W rzeczywistości po kliknięciu na baner logowania podatnik jest kierowany na stronę, która służy do wyłudzania danych” – czytamy w komunikacie resortu finansów.

Resort ostrzegł, że tego typu wiadomości nie zostały wysłane z serwerów rządowych, a otwieranie linków w nich zawartych jest niebezpieczne. Oszuści próbują w ten sposób uzyskać dane kont bankowych oraz kart płatniczych podatnika. Załączył także przykład tego typu oszustwa:

fot. Ministerstwo Finansów

Rząd doradza, by nie otwierać podejrzanych linków. Jeśli już oszust uzyska dostęp do danych np. do logowania konta bankowości internetowej, resort zaleca wówczas kontakt z bankiem, zmianę hasła lub kontakt z policją – jeśli doszło do wyłudzenia pieniędzy.

Źródło: Radio ZET/MF