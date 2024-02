Zwrot nadpłaconego podatku – kiedy obywatel może go otrzymać? Okazuje się, że zależy to od kilku czynników: nie tylko daty złożenia zeznania podatkowego, ale i formy PIT-u (do wyboru papierowej lub elektronicznej). Oto wszystko, co należy wiedzieć na ten temat.

Zwrot podatku 2024. Kiedy skarbówka zwróci nadpłatę?

Zwrot nadpłaconego podatku można otrzymać w najszybszym możliwym terminie, jeśli PIT złożymy elektronicznie 15 lutego i wskażemy numer rachunku bankowego do przelewu – informuje portal gospodarczy wnp.pl. Warto zauważyć, że jeżeli zeznanie złożono internetowo za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub e-Deklaracje, fiskus zwróci podatek 45 dni od dnia złożenia PIT-u.

Wiele osób wybiera elektroniczne rozliczenie ze skarbówką, ale nie wyklucza to możliwości złożenia dokumentu w formie papierowej. Tradycjonaliści, którzy wybierają tę formę, muszą jednak czekać na zwrot nadpłaconego podatku nieco dłużej (trzy miesiące od dnia złożenia).

Jeżeli z zeznania podatkowego wynika nadpłata, urząd skarbowy może dokonać zwrotu na dwa sposoby: albo na rachunek bankowy, albo przekazem pocztowym.

Zwrot podatku 2024. Co się stanie, jeśli nie złożysz PIT-u w terminie?

Zwrot podatku 2024 – co stanie się z nadpłaconym podatkiem, jeżeli zeznanie nie zostanie złożone przed 30 kwietnia? Okazuje się, że portal Twój e-PIT zatwierdzi wówczas PIT wypełniony automatycznie przez system. Termin zwrotu liczy się od dnia po jego złożeniu – w tej konkretnej sytuacji od 1 maja.

Serwis wnp.pl przypomina również: „W przypadku korekty zeznania, nadpłatę urząd zwraca w terminie 45 dni od daty jego korekty”.

Źródło: Radio ZET/podatki.gov.pl/wnp.pl