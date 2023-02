Zwrot podatku w dwa tygodnie. Pieniądze szybciej trafią na konta

PIT można już rozliczyć w usłudze Twój e-PIT. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów w rozmowie z naszą redakcją wyjaśnił, w jaki sposób najszybciej uporać się z formalnościami, tak, by w kieszeni zostało jak najwięcej. Ci, którym Polski Ład zabrał więcej w tracie roku podatkowego, będą mogli liczyć na zwrot podatku. Jak mówił Arkadiusz Jedynak, nie trzeba będzie czekać na niego 45 dni czy nawet 3 miesięcy.

Zwrot podatku nawet w dwa tygodnie

Tegoroczne rozliczenie ze skarbówką to niejako „sprzątanie” po Polskim Ładzie. Ci, którym płatnik pobrał za dużą zaliczkę na PIT, mogą liczyć na zwrot podatku. Dodatkowe pieniądze na kontach mogą zobaczyć także ci, których zarobki mieszczą się w kwocie wolnej od podatku (30 tys. zł), korzystający z ulg podatkowych lub preferencji w postaci np. rozliczenia z małżonkiem.

Jak wyjaśniał Artur Soboń, w tym roku skarbówka zwróci podatnikom łącznie nawet 7 mld zł. Kiedy pieniądze pojawią się na kontach? Dyrektor Departamentu Poboru Podatków Arkadiusz Jedynak wyjaśnił, że w przypadku PIT-ów złożonych elektronicznie czas na zwrot pieniędzy wynosi 45 dni od dnia złożenia deklaracji. W przypadku formularzy papierowych – nawet 3 miesiące. W praktyce jednak w przypadku np. usługi Twój e-PIT, podatnicy czekać będą krócej – nawet dwa tygodnie.

- Korzystając z aplikacji auto zwrot będziemy starać się ten 45-dniowy termin skrócić w przypadku większości podatników do maksymalnie dwóch tygodni – powiedział nasz rozmówca.

Oglądaj

Termin na złożenie PIT co do zasady mija 30 kwietnia. W tym roku jednak dzień ten wypada w niedzielę, a kolejny dzień pracy to wtorek 2 maja. Warto jednak rozliczyć się szybciej i wcześniej odnotować ewentualny zwrot podatku na swoim koncie.

Pomagamy dzieciom z całego kraju odzyskiwać zdrowie i samodzielność. Wspieramy najbardziej potrzebujących z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wyrównujemy ich szanse na lepszą przyszłość. Z roku na rok przybywa podopiecznych Fundacji Radia ZET. Teraz, w czasie wojny w Ukrainie, jesteśmy potrzebni jeszcze bardziej. Jak przekazać 1,5 proc. podatku Fundacji Radia Zet? Jeżeli korzystasz z usługi e-PIT to zachęcamy do zalogowania się na swoje konto. Deklaracja podatkowa zawiera pole w które należy wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego (KRS Fundacji Radia ZET to 0000127204).

RadioZET.pl