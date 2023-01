Zwrot podatku za rachunki. Można składać wnioski o dodatkowe pieniądze

Gaz drożeje od miesięcy, przez co opłacenie rachunków dla tych, którzy używają go do ogrzania domu, stało się nie lada wyzwaniem. Ustawa o zamrożeniu cen gazu poza ustanowieniem maksymalnych stawek zakłada także wypłatę rekompensat. Aby otrzymać pieniądze, najpierw trzeba spełnić kilka warunków.

Zwrot VAT za gaz. WNIOSEK

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego. O ile z zamrożonych cen surowca mogą korzystać wszyscy, o tyle rekompensaty przysługują tylko tym, których zarobki nie przekraczają odgórnie ustalonego progu.

Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Z szacunków resortu klimatu wynika, że beneficjentów tego dodatku może być nawet 300 tys.

Zwrotem pieniędzy na wniosek zajmują się samorządy. Wniosek, którego wzór załączamy poniżej, należy składać w urzędzie gminy. Dokument wymaga uzupełnienia informacji takich jak: dane osobowe, numer konta, kwota dochodu za dany rok czy wskazania źródła ogrzewania.

WZÓR WNIOSKU O REFUNDACJĘ VAT

Ci, którzy z uwagi na zarobki nie będą mogli skorzystać z rekompensaty podatku VAT, skorzystają na zamrożeniu stawek. W 2023 roku w ramach obowiązującej ustawy mrożącej ceny gazu obowiązuje ustalona maksymalna cena za gaz na poziomie 200,17 zł netto/MWh. Stawką objęci są odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej. Obok gospodarstw domowych do tej grupy należą też spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, producenci ciepła lokalnego dla gospodarstw domowych w spółdzielniach, podmioty użyteczności publicznej: szkoły, uczelnie, żłobki, przedszkola, szpitale i pomoc społeczna, kościoły i organizacje pozarządowe.

RadioZET.pl/gov.pl