Prezenty praktyczne i… z promocji. Polacy na świątecznych zakupach

W trzech na cztery spośród polskich rodzin Święty Mikołaj przyniesie prezenty wszystkim domownikom, około 7% Polaków nie dostanie nic. W niemal co piątym domu zostaną obdarowane tylko dzieci. Sprawdzamy świąteczne wydatki Polaków.

Na prezenty wydamy też więcej niż rok temu – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie BIG InfoMonitora.

Na upominek dla dziecka przeznaczymy średnio 170 zł, dla osoby dorosłej – 130 zł. Rok temu prezenty dla dzieci kosztowały nas przeciętnie 155 zł, a dla dorosłych 120 zł.

W niemal co trzeciej rodzinie ustala się wcześniej cenowe widełki, w jakich chcemy się zmieścić, kupując prezenty. Ale z roku na rok osób, które przekraczają planowane kwoty, jest więcej. Już 27% z nas twierdzi, że nie mieści się w wyznaczonych ramach finansowych. Rok temu było to 24%.

Gdzie kupujemy prezenty?

Świąteczne podarunki najczęściej kupujemy w sklepach stacjonarnych, choć wśród młodych ludzi coraz popularniejsze są zakupy w internecie. Osoby do 35. roku życia częściej też kupują upominki na ostatnią chwilę.

Ponad 2/3 z nas deklaruje, że chętnie korzysta ze świątecznych ofert specjalnych i promocji.

Co kupujemy pod choinkę?

Większość z nas dostanie prezent praktyczny. Dla około 65% z nas jest to główne kryterium podczas świątecznych zakupów. Ponad połowa chce, aby gwiazdkowy podarunek był dla obdarowanych zaskoczeniem i miłą niespodzianką.

Zwyczaje i tradycja – jak Polacy spędzają święta?

Jeśli chodzi o wigilijne potrawy, Polacy stawiają na tradycję. Większość z nas samodzielnie przygotuje dania na świąteczny stół, bo – jak wynika z badań – traktujemy to jako część celebracji, która sprawia nam przyjemność i pozwala uniknąć dodatkowych kosztów.

Dania gotowe kupuje co czwarty z nas, w dużych miastach – co trzeci. Najczęściej są to pierogi i uszka oraz gotowe mięsa i wędliny. Po pomoc firm cateringowych sięgnie w Wigilię jedynie 3% ankietowanych, a 2% zamówi wszystko.

Mimo że coraz częściej Polacy podkreślają „komercyjny” charakter świąt, lubimy je obchodzić. Więcej niż ¾ z nas ceni sobie świąteczną atmosferę, dla niemal połowy Boże Narodzenie jest przeżyciem duchowym i religijnym. Do kościoła wybierze się co piąta osoba. Przy czym aż 29% Polaków przyznaje, że święta obchodzi wyłącznie dlatego, że tak nakazuje tradycja.

Co cenimy w świętach?

Dla Polaków Boże Narodzenie to przede wszystkim okazja do spotkania z rodziną – uważa tak ponad 80% badanych. Większość z nas chce świętować w domu, a wyjazd w tym czasie deklaruje mniej niż jeden na stu badanych.

Boże Narodzenie budzi większy entuzjazm wśród kobiet, które bardziej cenią ich rodzinny charakter i atmosferę.

Jeśli chodzi o wartości religijne, są one cenne przede wszystkim dla osób po 60. roku życia, mieszkańców wsi i południowej Polski. Najmniej cenią je mieszkańcy północnego zachodu kraju i środowiska miejskie.

Badanie "Zwyczaje i wydatki świąteczne Polaków" przeprowadził Instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenie BIG InfoMonitor. Zrealizowano je w drugiej połowie listopada 2018 na próbie 1004 Polaków w wieku 25-65 lat, metodą CAWI.

