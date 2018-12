Biedronka i Lidl daleko w tyle. W tych sklepach zrobimy najtańsze świąteczne zakupy

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Najtańszy koszyk świątecznych produktów znaleziono w hipermarketach – E.Leclerc (100,42 zł), Auchan (102,41 zł) oraz Tesco (105,36 zł). Zaraz za nimi uplasował się Aldi.

Biedronka zajęła 7. miejsce (108,87 zł), a Lidl – 12 (112,53 zł). Różnica między pierwszym i ostatnim sklepem w całym rankingu wynosi prawie 30%. Najdrożej wyszło w Piotrze i Pawle (129,60 zł). Zestaw ww. artykułów średnio najwięcej kosztował w supermarketach.

Sklepy dopasowują swoje ceny do konkurencji. Dla przykładu koszt zakupu bananów był identyczny co do grosza w 12 sieciach.

Zdaniem Macieja Ptaszyńskiego, dyrektora generalnego Polskiej Izby Handlu, powodem najniższych cen w hipermarketach jest to, że znajdują się obecnie w najtrudniejszej sytuacji rynkowej ze wszystkich formatów handlowych. Malejąca popularność tego typu sklepów wśród klientów sprawia, że muszą agresywnie walczyć o ich uwagę.

Badanie zostało przeprowadzone w 11 miastach w dniach 5-12.12.2018 roku. Porównanie cen przeprowadzono w 4 dyskontach, 5 hipermarketach i 9 supermarketach.

RadioZET.pl/MondayNews/DG