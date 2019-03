Matka i córka schowały się przed agresywnym kotem. Uratowała je straż pożarna

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak podała agencja Ansa, spokojny na co dzień kot nagle stał się bardzo agresywny. Rzucił się na matkę i jej córkę po tym, gdy w jego obecności doszło między nimi do kłótni. Była to reakcja stresowa pupila na nagłą sytuację.

Zabarykadowały się w pokoju

Kot tak mocno to przeżył, że zaczął je drapać i gryźć, aż zabarykadowały się przed nim w pokoju i wezwały na pomoc straż pożarną.

Kot wrócił szczęśliwie do domu

Strażacy nie bez trudności zdołali umieścić domowego agresora w nosidle.

Kot został zawieziony do weterynarza. Lekarz musiał zrobić mu trzy zastrzyki, aby się uspokoił – podała włoska agencja. Następnie został oddany właścicielkom.

RadioZET/PAP/JZ