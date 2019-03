Pleśń w słoiczkach z Lidla. Klient publikuje zdjęcie, sieć się tłumaczy [FOTO]

Pleśń i grzyby w słoiczkach z jedzeniem dla dzieci odkrył jeden z klientów Lidla, które w kupił produkty w sklepie tej sieci. Opisał sprawę w internecie, ponieważ - jak sam przyznał - poprzednie metody interwencji nic nie dały. Do sprawy ustosunkowała się już przedstawicielka sieci.

Pan Paweł robił zakupy w jednym ze sklepów Lidla. Kupił m.in. słoiczki z jedzeniem dla małych dzieci firmy Lupilu. Jakież było jednak jego zdziwienie, gdy w dwóch z nich dostrzegł pleśn oraz narośl, która przypominała grzyba. Zakomunikował to personelowi, ale zastępca kierownika odesłał go do centrali.

Mężczyzna próbował wyjaśnić sprawę na infolinii, ale nie udało się tam dodzwonić, dlatego postanowił opisać sprawę w internecie. Opublikował na Wykopie wpis wraz ze zdjęciem rzeczonych słoików:

fot. Wykop.pl

"Takie oto cuda można znaleźć w słoiczkach z jedzeniem dla niemowląt w Lidl. Ich własna marka Lupilu. 2 różne zakupy, zawsze dobrze zamknięte (kliknięcie przy otwarciu), zawsze w terminie" - stwierdził.

Przedstawicielka Lidla odpowiada

Do sprawy odniósł się już Lidl. W mailu przesłanym redakcji kobieta.onet.pl, Aleksandra Robaszkiewicz, menadżerka ds. komunikacji, napisała, że "po otrzymaniu informacji o wpisie w mediach społecznościowych na ten temat niezwłocznie chcieliśmy wyjaśnić to zdarzenie. Dania i deserki Lupilu dla dzieci i niemowląt cieszą się wysoką popularnością oraz zaufaniem klientów – w ciągu roku sprzedajemy średnio około 1,3 miliona słoiczków. Do tej pory nie odnotowaliśmy wspomnianej reklamacji w swoim systemie, dlatego w dalszym ciągu bardzo prosimy klienta o kontakt".

- Bardzo zależy nam na wyjaśnieniu sprawy. Aby znaleźć przyczynę takiego zdarzenia, niezbędne jest ustalenie jak największej liczby szczegółów z klientem. Podanie dalszych informacji dotyczących zakupionego produktu takich jak data zakupu, numer partii, data przydatności do spożycia pomoże nam wyjaśnić sprawę wspólnie z producentem - przyznała, proponując jednocześnie rozwiązanie sprawy przez infolinię bądź formularz kontaktowy.

Na koniec menadżerka zapewniła, że produkty sprzedawane w sklepach Lidla cechują się najwyższą jakością, będącą priorytetem dla sieci i są poddawane bardzo szczegółowym kontrolom w zewnętrznych akredytowanych laboratoriach.

