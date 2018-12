Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak podało "Echo dnia", robaki znaleziono w dwóch półkilowych opakowaniach maku kupionych w sklepie jednej z sieci handlowych w Bukowie w powiecie włoszczowskim.

Na trefny towar trafiła jedna z rodzin we wsi Chęciny, która w miniony piątek odkryła zawartość opakowań z makiem.

- Przygotowując się do świąt, mama kilka dni wcześniej zrobiła zakupy. Nie mogło też zabraknąć maku do makowców. Chciała go ugotować, wsypała do garnka i się przeraziła, bo oprócz maleńkich ziarenek maku, były dużo większe białe larwy - podkreślił pan Szczepan, mieszkaniec wsi, cytowany przez gazetę.

Dodał, że jego mama od razu wyrzuciła opakowanie maku do kosza i sprawdziła, czy w drugim też są nieproszeni goście.

- W torebce maku było mnóstwo tych białych robaków. Roztrzęsiona przyszła do mnie mówiąc, że makowców nie będzie w tym roku. Wiele razy ostatnio czytaliśmy o "dodatkach" w cukierkach, czy orzechach, ale nie spodziewaliśmy się, że w zamkniętej torebce suchego maku też znajdziemy taką obrzydliwą niespodziankę - wskazał pan Szczepan.

Za porcjowanie maku odpowiada jedna z podkieleckich firm. Sprawa została przez klientów zgłoszona do sklepu, który zwrócił poszkodowanym pieniądze i o incydencie ma poinformować producenta maku.

- Dobrze, że udało nam się kupić mak bez zanieczyszczeń i w święta makowiec tradycyjnie zagości na stole - dodał pan Szczepan.

RadioZET.pl/Echo dnia/PTD