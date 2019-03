Milionowa wygrana w Lotto. Szczęśliwiec zagrał na chybił trafił

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Wyniki losowania Lotto – 2.03.2019

W 2019 roku padło już siedem głównych wygranych w Lotto Plus. Oznacza to, że w siedmiu przypadkach osoby grające w Lotto dołożyły złotówkę do ceny zakładu tej gry, żeby wziąć udział w losowaniu Lotto Plus.

Ostatni milion złotych w Lotto Plus padł w Poznaniu. Oto sześć szczęśliwych liczby, które zostały wylosowane 2 marca w tej grze: 3, 6, 43, 45, 47, 49.

Nowy Lottomilioner kupił zakład gry na chybił trafił w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 133. Dodajmy, że jest to pierwsza tak wysoka wygrana, która padła w tym roku w Poznaniu.

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu — we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21.40. Przewidywana pula na najwyższe wygrane w Lotto może wynieść jutro nawet 5 000 000 złotych.

RadioZET.pl/DG