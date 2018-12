Zaparkował auto na pasach. Dostał...list i 10 zł. "Widzę, że jesteś taki biedny"

Kierowcy parkujący swoje auta na przejściach dla pieszych to prawdziwa zmora polskich dróg. Mieszkanka Zakopanego postanowiła w nietypowy sposób zwrócić jednemu z nich uwagę. Czy "lekcja pokory? poskutkuje?

Na Facebookowym profilu SmogLab pojawił się status opisujący sytuację z Zakopanego. Ktoś zaparkował duży samochód z wysokim podwoziem na przejściu dla pieszych - nie zważając ani na zakaz, ani na ilość wolnego miejsca wokół:

"Świąteczny duch nawiedził Zakopane.;) Na mistrzów parkowania zwykle psioczymy. Są wśród nas jednak wyjątki. Takie jak Łucja z Zakopanego, która uznała, że skoro ktoś parkuje na zebrze, to najwyraźniej nie stać go na parking. Dlatego zostawiła mu "dychę". I bardzo piękny list" - czytamy w poście.

List i pieniądze

Co takiego zrobiła pani Łucja? Nie dość, że zostawiła "biednemu" kierowcy pieniądze na parking, to jeszcze w błyskotliwy sposób pouczyła go w pozostawionym za wycieraczką liście.

"Drogi PZ-cie. Widzę, że jesteś tak biedny, że nie stać Cię na parking i musiałeś zaparkować centralnie na przejściu dla pieszych, utrudniając wszystkim życie. Ze współczuciem daję Ci 10 zł, żebyś następnym razem miał za co zaparkować na parkingu obok, na którym zawsze jest dużo miejsca" - czytamy w piśmie.

Internauci w większości gratulowali pani Łucji i entuzjastycznie ocenili tę nauczkę. Byli też jednak tacy, który scpetycznie podeszli do skuteczności takiej akcji - sugerowali bowiem, że sytuacja ta niczego nie nauczy egoistycznego kierowcy i że zadziałać mógłby jedynie opiewający na wysoką kwotę mandat.

