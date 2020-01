Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak donosi bbc.om, personel placówki od razu przebadał znalezioną sowę z gatunku Athene noctua. Badania pozwoliły odrzucić wcześniejsze podejrzenia o tym, że zwierzę mogło zostać ranne. Okazało się, że sowa jest "po prostu wyjątkowo otyła" i "niezdolna do latania".

Sowa musiała "przejść na ścisłą dietę"

Jak przekazali brytyjskim mediom specjaliści z Sanktuarium dla Sów w Suffolk, "pacjentka" natychmiast przeszła na ścisłą dietę. Sówka ważyła 245 gramów, co uniemożliwiało jej naturalne funkcje życiowe, w tym właśnie latanie. Zdaniem pracowników lecznicy, musiała wrócić do bardziej "naturalnej wagi". Jak podano, sowa na początku ważyła o 1/3 więcej niż powinna ważyć przeciętna, zdrowa samica z tego gatunku. Weterynarze podkreślili również, że to naprawdę wyjątkowy przypadek - dziki ptak, który sam naturalnym sposobem doprowadził się do takiego stanu.

Jak tłumaczył sokolnik Rufus Samkin "tam, gdzie ją znaleziono, region jest bardzo urodzajny. Zima była łagodna a wokół dużo jedzenia – norki, myszy".

Uważamy, że poradziła sobie niesamowicie dobrze i przeszła samą siebie Rufus Samkin

- dodał po zakończonej kuracji odchudzającej.

Personel lecznicy monitorował ilości pokarmu, jakie przyjmowało zwierzę dzięki czemu sówka straciła ok. 20-30 gramów w ciągu kilku tygodni.

Mamy nadzieję, że nauczyła się utrzymywać ciężar w trymie, aby móc uciekać przed wszelkimi drapieżnikami

Po udanej kuracji, zwierzę zostało wypuszczone na wolność – czytamy na bbc.com.

RadioZET.pl/bbc.com