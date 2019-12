Młodzieżowe Słowa Roku 2019. Zobacz, co oznaczają

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W bieżącym roku w plebiscycie zagłosowało ponad 41 tysięcy osób. Jury wyłaniające Młodzieżowe Słowo Roku to: profesor Marek Łaziński, Ewa Kołodziejek, Anna Wileczek i Bartek Chaciński z „Polityki”. Tegorocznymi, szczególnymi faworytami była „alertnatywka” i „jesieniara”.

Kim jest "alternatywka"?

„Alternatywka” – tegoroczna wygrana – oznacza dziewczynę o alternatywnych zainteresowaniach, zachowaniu i sposobie bycia. Jedna z przysłanych jury definicji mówi o atrybutach „alternatywki”, którymi są m.in. „wielokolorowe włosy, kolczyki oraz liberalne podejście do seksu”.

Młodzieżowe słowo roku 2019 - WYNIKI: co to jest, co wygrało i co oznacza?

Jak z kolei podkreśla profesor Łaziński, przeciwieństwem „alternatywki” jest… „konserwatywka”, która w tym roku nie otrzymała zbyt wielu głosów.

"Jesieniara" i "eluwina"

Jak deklarowało jury, „alternatywka” i „jesieniara” mocno zawalczyły o pierwsze miejsce. Pomimo znacznie większej ilości głosów oddanych na „alternatywkę”, zdecydowanie najładniejszym i najciekawszym tworem roku 2019 jest „jesieniara”. Słowo to zajęło drugie miejsce w plebiscycie.

Co oznacza? „Jesieniara” to kobieta lub mężczyzna (płeć nie gra tu roli), który/która uwielbia jesień. Wykonuje „typowo jesienne czynności”, czyli kojarzona jest głownie z czytaniem książek pod kocem i piciem ulubionej herbaty w dużym kubku.

Z kolei profesor Ewa Kołodziejek zwraca uwagę na dwuznaczność „jesieniary”.

„Trochę szydercze, ale w gruncie rzeczy aprobujące to, co wszyscy lubimy: kolory jesieni, ciepły kocyk, gorącą herbatę. (...) Słowotwórczo jesieniara jest podobna do nudziary, cwaniary, rozrabiary czy plotkary, określeń o negatywno-żartobliwej ekspresji” – zaznacza profesor Kołodzieje.

A co oznacza „eluwina”, która znalazła się na trzecim miejscu? Według profesora Łazińskiego to nowa forma powitania, pochodząca od popularnego słowa „elo”. Szczególną sławę „eluwina” zdobyła dzięki piosence youtubera Kacpra Błońskiego – który nagrał utwór o właśnie takim tytule. Jego teledysk obejrzano ponad 15 milionów razy.

RadioZET.pl/kultura.gazeta.pl