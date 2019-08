Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Lekarze z RPA sprawdzą, w jakim stanie jest cios słonia Ninio z poznańskiego ogrodu zoologicznego. Rzeczniczka poznańskiego zoo Małgorzata Chodyła powiedziała PAP, że 20-letni słoń od zawsze miał problem z zębami. Eksperci z RPA gościli w Poznaniu już wcześniej, usuwając słoniowi jeden cios.

Teraz przycięty i zaplombowany cios musi zostać prześwietlony i ponownie zbadany, bo coś tam się znowu dzieje. Naszemu słoniowi ciosy pękały od dzieciństwa i musi być pod opieką ekspertów – przeszedł już w sumie pięć operacji dentystycznych rzeczniczka poznańskiego zoo, dla PAP

Przygotowania do operacji już trwają. Ninio będzie usypiany, a sam zabieg potrwa kilka godzin.

Ninio będzie uśpiony i położony. Potrwa to kilka godzin. Usypianie słoni i żyraf to w weterynarii najwyższa szkoła jazdy. Chodzi o to, żeby zwierzę usypiać w sposób kontrolowany i by słoń w odpowiedni sposób się położył. By nie poplątały mu się nogi, bo przełożenie źle ułożonej nogi słonia to ciężka praca dla sześciu silnych mężczyzn – dodała Chodyła.

RadioZET.pl/PAP