Włosi absolutnie szaleją na punkcie 6-letniego Vito, który robi oszałamiającą karierę na Instagramie. Na profilu, który prowadzą właścicielki zwierzaka, możemy m.in. zobaczyć jak Vito pomaga im w przygotowywaniu ravioli lub…wyleguje się na laptopie.

Vito mieszka w domu pełnym miłości i na co dzień otoczony jest troskliwą opieką dwóch właścicielek. Niestety, w przeszłości ten przepiękny kot przeszedł bardzo ciężki chwile.

Vito stracił tylne łapy w wypadku samochodowym

Vito wraz ze swoimi właścicielkami mieszka w San Vito Lo Capo, w północno-zachodniej części Sycylii. Kotek jest ofiarą wypadku samochodowego, do którego doszło podczas gdy była zawodniczka koszykówki Silvia Gottardi i jej żona Linda Ronzoni były w podróży poślubnej.

Zwierzę od dawna było przyzwyczajone do samotnych wędrówek po mieście. Kiedy jego rodziny nie było w domu, kot – jak co dzień – postanowił przejść się na spacer. Niestety, w trakcie przechadzki doszło do tragedii. Vito został potracony przez samochód. W wyniku wypadku tylne łapy zwierzaka zostały niemal doszczętnie zmiażdżone. Gottardi i Ronzoni – jak tylko dowiedziały się o zdarzeniu – natychmiast wróciły, by zająć się swoim ukochanym kotem.

Kot dostał protezy sprężynowe. Jest gwiazdą Instagrama!

Vito od razu po wypadku trafił do weterynarza, który był zmuszony natychmiast amputować mu jedną z tylnych łap. Próbowano przywrócić sprawność drugiej, niestety jednak bez skutku. Kotkowi usunięto obie kończyny i wszczepiono nowe. Był to pierwsza, udana tego typu operacja we Włoszech co okrzyknięto ogromnym sukcesem chirurgów, którzy ratowali Vito.

Na początku, lekarze wyposażyli kota w tak zwane "tymczasowe protezy". Następnie, przystąpili do budowy specjalnych protez sprężynowych, z elastycznymi stawami – mniej więcej takich, jakie również wszczepia się ludziom.

Zwierzak potrzebował czasu, aby przyzwyczaić się do swoich nowych nóg. Jak jednak czytamy na zagranicznych portalach, Vito niemalże po kilku miesiącach odzyskał dawny wigor i sprawność! Co prawda jego życie uległo znacznej zmianie – nie wszędzie już jest w stanie się wspiąć lub wskoczyć, ale dzięki protezom może prowadzić życie normalnego kota.

Na Instagramie obserwuje go 5357 fanów.

